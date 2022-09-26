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Украинские войска за три дня референдума 115 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.09.2022
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Украинские войска за три дня референдума 115 раз обстреляли Донецк
Украинские войска за три дня референдума 115 раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска за три дня референдума 115 раз обстреляли Донецк
Украинские войска за три дня референдума в ДНР 115 раз обстреляли Донецк, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:34
2022-09-26T10:34
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
референдум в донбассе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за три дня референдума в ДНР 115 раз обстреляли Донецк, заявил мэр города Алексей Кулемзин."За последние три дня 115 обстрелов по Донецку", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что обстрелы продолжались и в понедельник, ситуация остается сложной.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, референдум в донбассе
В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Референдум в Донбассе
10:34 26.09.2022
 
Украинские войска за три дня референдума 115 раз обстреляли Донецк

Мэр Кулемзин: украинские войска за три дня референдума 115 раз обстреляли Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке.
Осколки украинских снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за три дня референдума в ДНР 115 раз обстреляли Донецк, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"За последние три дня 115 обстрелов по Донецку", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что обстрелы продолжались и в понедельник, ситуация остается сложной.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбассРеферендум в Донбассе
 
 
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