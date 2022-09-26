https://ria.ru/20220926/donbass-1819433076.html

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка из РСЗО "Ураган" две ракеты, оснащенных противопехотными минами "Лепесток", сообщило в понедельник... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:50

2022-09-26T09:50

2022-09-26T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

рзсо "ураган"

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка из РСЗО "Ураган" две ракеты, оснащенных противопехотными минами "Лепесток", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.50 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, рзсо "ураган"