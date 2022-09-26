https://ria.ru/20220926/dannye-1819652552.html

Задержанный в ЛНР корректировщик передавал данные сотруднику СБ Украины

Задержанный в ЛНР корректировщик передавал данные сотруднику СБ Украины - РИА Новости, 26.09.2022

Задержанный в ЛНР корректировщик передавал данные сотруднику СБ Украины

Задержанный в Луганской Народной Республике корректировщик украинских войск Алексей Байов рассказал, что передавал сотруднику СБ Украины различные данные, в том РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:52

2022-09-26T20:52

2022-09-26T20:52

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

новоайдар

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Задержанный в Луганской Народной Республике корректировщик украинских войск Алексей Байов рассказал, что передавал сотруднику СБ Украины различные данные, в том числе о скоплении и передвижении военной техники РФ и Народной милиции ЛНР по территории республики.В понедельник силовики Луганской Народной Республики задержали мужчину, который, по их данным, корректировал удары украинских силовиков из РСЗО HIMARS по Новоайдару в ЛНР. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что 21 сентября украинские войска обстреляли Новоайдар, выпустив три ракеты из РСЗО HIMARS. Один человек погиб, еще один получил ранение, разрушены жилой дом, учебный корпус и общежитие аграрного колледжа и другие гражданские объекты."В сентябре 2022 года своему начальнику - главе Счастьинской районной государственной администрации (экс-начальнику – ред.) и сотруднику Службы безопасности Украины по имени Егор, передавал информацию о передвижении и скоплении военной техники (РФ и Народной милиции ЛНР – ред.)", - рассказал задержанный на оперативном видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.По данным сотрудника силовых структур ЛНР, задержанный передавал и другие сведения, что помогло украинским силовикам нанести удар по населенному пункту Новоайдар в ЛНР."Я очень раскаиваюсь, совершил огромную ошибку, я не знал, что будут стрелять туда (по гражданским объектам города Новоайдар – ред.), поверил своему руководству, Telegram-каналам (проукраинским – ред.)", - сказал Байов.

луганская народная республика

новоайдар

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в мире, луганская народная республика, новоайдар