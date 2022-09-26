https://ria.ru/20220926/damba-1819647098.html

В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы

В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы - РИА Новости, 26.09.2022

В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы

В Юрьевце Ивановской области завершены работы по реконструкции инженерной дамбы, защищающей историческую часть города от затопления водами Горьковского... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:26

2022-09-26T20:26

2022-09-26T20:26

ивановская область

станислав воскресенский

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ивановская область

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ИВАНОВО, 26 сен – РИА Новости. В Юрьевце Ивановской области завершены работы по реконструкции инженерной дамбы, защищающей историческую часть города от затопления водами Горьковского водохранилища, и обеспечена безопасность жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Реконструируемый участок составил почти 1,2 километра. Теперь жители города получают не только надежную защиту, но и современную, благоустроенную набережную", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что также проведено обследование тех участков дамбы, которые были реконструированы в начале 2000-х годов. Там, где необходимо было провести профилактические работы, они проведены. В результате – сейчас дамба представляет целостное сооружение, которое на всем своем протяжении в 3,4 километра соответствует всем нормам.В настоящее время подрядчик проводит работу по благоустройству набережной, восстановлению покрытия инспекторской дороги, устройству освещения и перильных ограждений. Ввод объекта в эксплуатацию после завершения комплекса административных процедур планируется в 2023 году.Для Юрьевца это важнейший инфраструктурный объект, инженерное сооружение введено в эксплуатацию в 1957 году. В случае промедления с реконструкцией, в зону затопления из-за износа сооружения могла бы попасть жилые дома, социальные объекты, историко-архитектурные памятники и административные здания – всего более 550 тысяч квадратных метров площади.

https://ria.ru/20220909/remont-1815605992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

станислав воскресенский, общество, ивановская область, россия