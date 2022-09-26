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В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы - РИА Новости, 26.09.2022
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В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы
В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы - РИА Новости, 26.09.2022
В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы
В Юрьевце Ивановской области завершены работы по реконструкции инженерной дамбы, защищающей историческую часть города от затопления водами Горьковского... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:26
2022-09-26T20:26
ивановская область
станислав воскресенский
общество
ивановская область
россия
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ИВАНОВО, 26 сен – РИА Новости. В Юрьевце Ивановской области завершены работы по реконструкции инженерной дамбы, защищающей историческую часть города от затопления водами Горьковского водохранилища, и обеспечена безопасность жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Реконструируемый участок составил почти 1,2 километра. Теперь жители города получают не только надежную защиту, но и современную, благоустроенную набережную", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что также проведено обследование тех участков дамбы, которые были реконструированы в начале 2000-х годов. Там, где необходимо было провести профилактические работы, они проведены. В результате – сейчас дамба представляет целостное сооружение, которое на всем своем протяжении в 3,4 километра соответствует всем нормам.В настоящее время подрядчик проводит работу по благоустройству набережной, восстановлению покрытия инспекторской дороги, устройству освещения и перильных ограждений. Ввод объекта в эксплуатацию после завершения комплекса административных процедур планируется в 2023 году.Для Юрьевца это важнейший инфраструктурный объект, инженерное сооружение введено в эксплуатацию в 1957 году. В случае промедления с реконструкцией, в зону затопления из-за износа сооружения могла бы попасть жилые дома, социальные объекты, историко-архитектурные памятники и административные здания – всего более 550 тысяч квадратных метров площади.
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станислав воскресенский, общество, ивановская область, россия
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Общество, Ивановская область, Россия
20:26 26.09.2022
 

В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий РыжаковВ Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы
В Юрьевце завершена реконструкция берегозащитной дамбы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
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ИВАНОВО, 26 сен – РИА Новости. В Юрьевце Ивановской области завершены работы по реконструкции инженерной дамбы, защищающей историческую часть города от затопления водами Горьковского водохранилища, и обеспечена безопасность жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Губернатор Станислав Воскресенский по вопросам реконструкции дамбы плотно взаимодействовал с Минприроды РФ, Федеральным агентством водных ресурсов и приложили много усилий, чтобы объект вошел в целевую федеральную программу. С 2019 года велась реконструкция, за четыре года проведена очень большая работа.
Реконструируемый участок составил почти 1,2 километра. Теперь жители города получают не только надежную защиту, но и современную, благоустроенную набережную", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также проведено обследование тех участков дамбы, которые были реконструированы в начале 2000-х годов. Там, где необходимо было провести профилактические работы, они проведены. В результате – сейчас дамба представляет целостное сооружение, которое на всем своем протяжении в 3,4 километра соответствует всем нормам.
В настоящее время подрядчик проводит работу по благоустройству набережной, восстановлению покрытия инспекторской дороги, устройству освещения и перильных ограждений. Ввод объекта в эксплуатацию после завершения комплекса административных процедур планируется в 2023 году.
Для Юрьевца это важнейший инфраструктурный объект, инженерное сооружение введено в эксплуатацию в 1957 году. В случае промедления с реконструкцией, в зону затопления из-за износа сооружения могла бы попасть жилые дома, социальные объекты, историко-архитектурные памятники и административные здания – всего более 550 тысяч квадратных метров площади.
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