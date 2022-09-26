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Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске
Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске
Вице-премьер правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в школе в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:14
2022-09-26T14:40
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
дмитрий чернышенко
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в школе в Ижевске, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети; 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."От лица правительства и себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших в Удмуртии. Нет большего горя, чем гибель детей и невинных взрослых. Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Чернышенко.По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, у большей части пострадавших ранения тяжелые или средней тяжести, операции проведены.
россия
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россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, дмитрий чернышенко, происшествия
Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Дмитрий Чернышенко, Происшествия
14:14 26.09.2022 (обновлено: 14:40 26.09.2022)
 
Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске

Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в школе в Ижевске

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в школе в Ижевске, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети; 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
"От лица правительства и себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших в Удмуртии. Нет большего горя, чем гибель детей и невинных взрослых. Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Чернышенко.
По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, у большей части пострадавших ранения тяжелые или средней тяжести, операции проведены.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
 
РоссияИжевскСтрельба в школе в ИжевскеДмитрий ЧернышенкоПроисшествия
 
 
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