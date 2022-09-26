https://ria.ru/20220926/chernyshenko-1819523110.html

Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске

Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших в школе в Ижевске

Вице-премьер правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в школе в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:40

россия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

дмитрий чернышенко

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в школе в Ижевске, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети; 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."От лица правительства и себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших в Удмуртии. Нет большего горя, чем гибель детей и невинных взрослых. Здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Чернышенко.По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, у большей части пострадавших ранения тяжелые или средней тяжести, операции проведены.

россия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, дмитрий чернышенко, происшествия