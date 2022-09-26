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В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении
В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении - РИА Новости, 26.09.2022
В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении
Мужчины из Бурятии, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут узаконить отношения со своими невестами прямо в подразделении, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:02
2022-09-26T08:02
2022-09-26T08:02
общество
алексей цыденов
кяхтинский район
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 26 сен - РИА Новости. Мужчины из Бурятии, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут узаконить отношения со своими невестами прямо в подразделении, сообщил глава республики Алексей Цыденов у себя в Telegram-канале.Он также отметил, что в подразделения выезжают представители банков, которые помогают оформить кредитные каникулы. Цыденов сообщил, что во время поездки были выявлены факты призыва тех, кого не должны были призывать – студентов и многодетных."По каждому случаю проведут проверку. Ребята отправятся домой", - подчеркнул Цыденов.
кяхтинский район
республика бурятия
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общество, алексей цыденов, кяхтинский район, республика бурятия
Общество, Алексей Цыденов, Кяхтинский район, Республика Бурятия
В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении
В Республике Бурятия мобилизованным мужчинам помогут оформить брак прямо в подразделении