https://ria.ru/20220926/buryatiya-1819414085.html

В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении

В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении - РИА Новости, 26.09.2022

В Бурятии мобилизованным помогут оформить брак прямо в подразделении

Мужчины из Бурятии, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут узаконить отношения со своими невестами прямо в подразделении, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:02

2022-09-26T08:02

2022-09-26T08:02

общество

алексей цыденов

кяхтинский район

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 26 сен - РИА Новости. Мужчины из Бурятии, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут узаконить отношения со своими невестами прямо в подразделении, сообщил глава республики Алексей Цыденов у себя в Telegram-канале.Он также отметил, что в подразделения выезжают представители банков, которые помогают оформить кредитные каникулы. Цыденов сообщил, что во время поездки были выявлены факты призыва тех, кого не должны были призывать – студентов и многодетных."По каждому случаю проведут проверку. Ребята отправятся домой", - подчеркнул Цыденов.

кяхтинский район

республика бурятия

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общество, алексей цыденов, кяхтинский район, республика бурятия