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Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева - РИА Новости, 26.09.2022
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Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева
Великобритания ввела санкции против зампреда ЦИК РФ Николая Булаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:50
2022-09-26T18:50
николай булаев
россия
цик рф
луганская народная республика
запорожская область
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против зампреда ЦИК РФ Николая Булаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Николай Булаев является лицом, попавшим в санкционный список в отношении России... В рамках своей роли в ЦИК неоднократно поддерживал политику и участвовал в действиях, которые дестабилизировали Украину или подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в документе.Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости о том, что члены ЦИК России будут принимать участие в наблюдении за референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819604609.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донбасс
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18:50 26.09.2022
 
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева

Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева из-за референдумов в Донбассе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против зампреда ЦИК РФ Николая Булаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
"Николай Булаев является лицом, попавшим в санкционный список в отношении России... В рамках своей роли в ЦИК неоднократно поддерживал политику и участвовал в действиях, которые дестабилизировали Украину или подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в документе.
Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости о том, что члены ЦИК России будут принимать участие в наблюдении за референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Николай БулаевРоссияЦИК РФЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонбассУкраинаВ миреВеликобританияДНРЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьДонецкая областьРеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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