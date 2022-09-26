https://ria.ru/20220926/bulaev-1819623571.html
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева
Великобритания ввела санкции против зампреда ЦИК РФ Николая Булаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:50
2022-09-26T18:50
2022-09-26T18:50
николай булаев
россия
цик рф
луганская народная республика
запорожская область
донбасс
украина
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против зампреда ЦИК РФ Николая Булаева в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Николай Булаев является лицом, попавшим в санкционный список в отношении России... В рамках своей роли в ЦИК неоднократно поддерживал политику и участвовал в действиях, которые дестабилизировали Украину или подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", - говорится в документе.Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости о том, что члены ЦИК России будут принимать участие в наблюдении за референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819604609.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донбасс
украина
великобритания
донецкая народная республика
луганская область
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Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева
Британия ввела санкции против зампреда ЦИК Булаева из-за референдумов в Донбассе