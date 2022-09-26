Рейтинг@Mail.ru
"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/britanets-1819658268.html
"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой
"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой - РИА Новости, 27.09.2022
"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой
Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях. Причиной стало РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-26T21:54
2022-09-27T05:35
в мире
великобритания
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150170/30/1501703085_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_dac3c25c6cd8fd4e3e7fd96bc33384bf.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях. Причиной стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию."Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Что делать, я испугался за свою жизнь", — рассказал парень о ссоре, произошедшей на празднике в честь его тридцатилетия.Он добавил, что его "достало" иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия."Я совершил ошибку, начав отношения с Софией", — заключил британец.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца.Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга.
https://ria.ru/20220826/irlandiya-1812391333.html
https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150170/30/1501703085_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_6aa83f36a759ed277917490f060590ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, общество
В мире, Великобритания, Украина, Общество
21:54 26.09.2022 (обновлено: 05:35 27.09.2022)
 
"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой

Британец Гарнетт бросил беженку с Украины после ссоры, которая окончилась вызовом полиции

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкПолиция в Лондоне
Полиция в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Полиция в Лондоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях. Причиной стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.
"Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Что делать, я испугался за свою жизнь", — рассказал парень о ссоре, произошедшей на празднике в честь его тридцатилетия.
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 18:21
"Возвращайтесь домой!" В Ирландии избили подростка с Украины
Он добавил, что его "достало" иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия.
"Я совершил ошибку, начав отношения с Софией", — заключил британец.
Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца.
Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 19:59
СМИ: украинские беженцы в Швеции вынуждены собирать банки и попрошайничать
 
В миреВеликобританияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала