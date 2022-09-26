21:54 26.09.2022 (обновлено: 05:35 27.09.2022)
"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой
Британец Гарнетт бросил беженку с Украины после ссоры, которая окончилась вызовом полиции
Полиция в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях. Причиной стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.
"Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Что делать, я испугался за свою жизнь", — рассказал парень о ссоре, произошедшей на празднике в честь его тридцатилетия.
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Он добавил, что его "достало" иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия.
"Я совершил ошибку, начав отношения с Софией", — заключил британец.
Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца.
Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга.