https://ria.ru/20220926/britanets-1819658268.html

"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой

"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой - РИА Новости, 27.09.2022

"Я вызвал полицию". Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой

Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях. Причиной стало РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-26T21:54

2022-09-26T21:54

2022-09-27T05:35

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Житель Великобритании Энтони Гарнетт рассказал Daily Mail, что расстался с украинской беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях. Причиной стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию."Субботним вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию. Что делать, я испугался за свою жизнь", — рассказал парень о ссоре, произошедшей на празднике в честь его тридцатилетия.Он добавил, что его "достало" иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия."Я совершил ошибку, начав отношения с Софией", — заключил британец.Как ранее писали местные таблоиды, уроженка Львова София Каркадым всего за десять дней пребывания в Великобритании разрушила семью Гарнетта. Вместе с женой Лорной они приютили 22-летнюю девушку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к Каркадым, оставив двоих детей. Новые отношения продлились четыре с половиной месяца.Мужчина признался, что у него появились проблемы на работе из-за повышенного внимания со стороны прессы, его доходы резко упали. При этом по настоянию девушки британец приютил еще одну эмигрантку и ее молодого человека из Кременчуга.

https://ria.ru/20220826/irlandiya-1812391333.html

https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, великобритания, украина, общество