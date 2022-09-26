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Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.09.2022
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Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС
Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:17
2022-09-26T15:19
в мире
сергей рябков
брикс
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать - полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", - сказал Рябков в эфире Первого канала. По словам замминистра, это "отражение не просто авторитета БРИКС, как международной площадки, это отражение понимания указанными странами того, что БРИКС предлагает реальную альтернативу однополярному миру, реальную работоспособную модель сотрудничества, где нет ведущих и ведомых, где нет попыток навязывать сверху те или иные решения"."Я осознанно не называю БРИКС организацией, потому что это объединение государств, лишенное наднациональной бюрократии - это одна из сильных сторон БРИКС, в том числе. Хотелось бы сказать, что БРИКС относительно молод, и у нас в БРИКС нет определенной согласованной и утвержденной процедуры новых членов, расширения группы. Лидеры на саммите в июне дали поручение шерпам активно заняться этим вопросом, мы к такой работе приступили - нужно посмотреть на критерии по которым могут быть приглашены новые члены, нужно посмотреть на методику соответствующего подхода к этой теме в целом. Мы продолжаем эту работу", - заключил Рябков.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
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в мире, сергей рябков, брикс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, БРИКС, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:17 26.09.2022 (обновлено: 15:19 26.09.2022)
 
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС

Замглавы МИД Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать - полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", - сказал Рябков в эфире Первого канала. По словам замминистра, это "отражение не просто авторитета БРИКС, как международной площадки, это отражение понимания указанными странами того, что БРИКС предлагает реальную альтернативу однополярному миру, реальную работоспособную модель сотрудничества, где нет ведущих и ведомых, где нет попыток навязывать сверху те или иные решения".
"Я осознанно не называю БРИКС организацией, потому что это объединение государств, лишенное наднациональной бюрократии - это одна из сильных сторон БРИКС, в том числе. Хотелось бы сказать, что БРИКС относительно молод, и у нас в БРИКС нет определенной согласованной и утвержденной процедуры новых членов, расширения группы. Лидеры на саммите в июне дали поручение шерпам активно заняться этим вопросом, мы к такой работе приступили - нужно посмотреть на критерии по которым могут быть приглашены новые члены, нужно посмотреть на методику соответствующего подхода к этой теме в целом. Мы продолжаем эту работу", - заключил Рябков.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
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