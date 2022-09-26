https://ria.ru/20220926/briks-1819547900.html

Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС

Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.09.2022

Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС

Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:17

2022-09-26T15:17

2022-09-26T15:19

в мире

сергей рябков

брикс

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_0:180:3092:1919_1920x0_80_0_0_cb0a23c5e10d12d726cdca8be67d6888.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать - полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", - сказал Рябков в эфире Первого канала. По словам замминистра, это "отражение не просто авторитета БРИКС, как международной площадки, это отражение понимания указанными странами того, что БРИКС предлагает реальную альтернативу однополярному миру, реальную работоспособную модель сотрудничества, где нет ведущих и ведомых, где нет попыток навязывать сверху те или иные решения"."Я осознанно не называю БРИКС организацией, потому что это объединение государств, лишенное наднациональной бюрократии - это одна из сильных сторон БРИКС, в том числе. Хотелось бы сказать, что БРИКС относительно молод, и у нас в БРИКС нет определенной согласованной и утвержденной процедуры новых членов, расширения группы. Лидеры на саммите в июне дали поручение шерпам активно заняться этим вопросом, мы к такой работе приступили - нужно посмотреть на критерии по которым могут быть приглашены новые члены, нужно посмотреть на методику соответствующего подхода к этой теме в целом. Мы продолжаем эту работу", - заключил Рябков.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей рябков, брикс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)