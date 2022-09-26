https://ria.ru/20220926/briks-1819547900.html
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС
Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:17
2022-09-26T15:17
2022-09-26T15:19
в мире
сергей рябков
брикс
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_0:180:3092:1919_1920x0_80_0_0_cb0a23c5e10d12d726cdca8be67d6888.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать - полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", - сказал Рябков в эфире Первого канала. По словам замминистра, это "отражение не просто авторитета БРИКС, как международной площадки, это отражение понимания указанными странами того, что БРИКС предлагает реальную альтернативу однополярному миру, реальную работоспособную модель сотрудничества, где нет ведущих и ведомых, где нет попыток навязывать сверху те или иные решения"."Я осознанно не называю БРИКС организацией, потому что это объединение государств, лишенное наднациональной бюрократии - это одна из сильных сторон БРИКС, в том числе. Хотелось бы сказать, что БРИКС относительно молод, и у нас в БРИКС нет определенной согласованной и утвержденной процедуры новых членов, расширения группы. Лидеры на саммите в июне дали поручение шерпам активно заняться этим вопросом, мы к такой работе приступили - нужно посмотреть на критерии по которым могут быть приглашены новые члены, нужно посмотреть на методику соответствующего подхода к этой теме в целом. Мы продолжаем эту работу", - заключил Рябков.В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637655_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_d18edaaddb17e83eb5b1c1ed417607cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, брикс, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Рябков, БРИКС, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:17 26.09.2022 (обновлено: 15:19 26.09.2022)
Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС
Замглавы МИД Рябков заявил о полутора десятках стран, желающих присоединиться к БРИКС
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Полтора десятка стран выразили интерес присоединиться к БРИКС, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать - полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", - сказал Рябков в эфире Первого канала. По словам замминистра, это "отражение не просто авторитета БРИКС, как международной площадки, это отражение понимания указанными странами того, что БРИКС предлагает реальную альтернативу однополярному миру, реальную работоспособную модель сотрудничества, где нет ведущих и ведомых, где нет попыток навязывать сверху те или иные решения".
"Я осознанно не называю БРИКС организацией, потому что это объединение государств, лишенное наднациональной бюрократии - это одна из сильных сторон БРИКС, в том числе. Хотелось бы сказать, что БРИКС относительно молод, и у нас в БРИКС нет определенной согласованной и утвержденной процедуры новых членов, расширения группы. Лидеры на саммите в июне дали поручение шерпам активно заняться этим вопросом, мы к такой работе приступили - нужно посмотреть на критерии по которым могут быть приглашены новые члены, нужно посмотреть на методику соответствующего подхода к этой теме в целом. Мы продолжаем эту работу", - заключил Рябков.
В БРИКС входят Бразилия
, Россия, Индия
, Китай
и Южная Африка.