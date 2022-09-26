https://ria.ru/20220926/blok-1819663545.html
Украина блокирует возможность въезда жителей в Запорожскую область
Украина блокирует возможность въезда жителей в Запорожскую область - РИА Новости, 26.09.2022
Украина блокирует возможность въезда жителей в Запорожскую область
Украина блокирует возможность въезда жителей в освобожденную часть Запорожской области, чтобы они не смогли принять участие в проходящем референдуме, заявил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:48
2022-09-26T22:48
2022-09-26T22:54
в мире
запорожская область
украина
россия
референдумы на освобожденных территориях
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Украина блокирует возможность въезда жителей в освобожденную часть Запорожской области, чтобы они не смогли принять участие в проходящем референдуме, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Украинская сторона на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме", - сказал РИА Новости Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
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в мире, запорожская область, украина, россия, референдумы на освобожденных территориях, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Украина, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Рогов
22:48 26.09.2022 (обновлено: 22:54 26.09.2022)
Украина блокирует возможность въезда жителей в Запорожскую область
Глава ВГА Рогов: Украина блокирует возможность въезда жителей в Запорожскую область