https://ria.ru/20220926/blinken-1819598852.html

США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен

США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.09.2022

США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен

США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:26

2022-09-26T17:26

2022-09-26T17:26

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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.На прошедших в воскресенье выборах победила правоцентристская коалиция, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства и правительства во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони."После вчерашних итальянских выборов мы стремимся к работе с правительством Италии над общими целями", - написал Блинкен в Twitter.Среди общих целей он назвал "поддержку свободной и независимой Украины, уважение прав человека и построение устойчивого экономического будущего"."Италия – жизненно важный союзник, сильная демократия и ценимый партнер", - заявил Блинкен.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1819405217.html

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в мире, энтони блинкен, италия, украина, сша, twitter