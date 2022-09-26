https://ria.ru/20220926/blinken-1819598852.html
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.09.2022
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен
США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:26
2022-09-26T17:26
2022-09-26T17:26
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.На прошедших в воскресенье выборах победила правоцентристская коалиция, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства и правительства во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони."После вчерашних итальянских выборов мы стремимся к работе с правительством Италии над общими целями", - написал Блинкен в Twitter.Среди общих целей он назвал "поддержку свободной и независимой Украины, уважение прав человека и построение устойчивого экономического будущего"."Италия – жизненно важный союзник, сильная демократия и ценимый партнер", - заявил Блинкен.
https://ria.ru/20220926/ukraina-1819405217.html
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в мире, энтони блинкен, италия, украина, сша, twitter
В мире, Энтони Блинкен, Италия, Украина, США, Twitter
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен
Блинкен: США готовы работать с будущим правительством Италии по вопросу поддержки Украины