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США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.09.2022
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США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.09.2022
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен
США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:26
2022-09-26T17:26
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.На прошедших в воскресенье выборах победила правоцентристская коалиция, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства и правительства во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони."После вчерашних итальянских выборов мы стремимся к работе с правительством Италии над общими целями", - написал Блинкен в Twitter.Среди общих целей он назвал "поддержку свободной и независимой Украины, уважение прав человека и построение устойчивого экономического будущего"."Италия – жизненно важный союзник, сильная демократия и ценимый партнер", - заявил Блинкен.
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в мире, энтони блинкен, италия, украина, сша, twitter
В мире, Энтони Блинкен, Италия, Украина, США, Twitter
17:26 26.09.2022
 
США готовы помогать Украине совместно с Италией, заявил Блинкен

Блинкен: США готовы работать с будущим правительством Италии по вопросу поддержки Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США готовы работать с будущим правительством Италии над общими приоритетами, включая поддержку Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
На прошедших в воскресенье выборах победила правоцентристская коалиция, которая получила достаточно голосов для формирования парламентского большинства и правительства во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.
"После вчерашних итальянских выборов мы стремимся к работе с правительством Италии над общими целями", - написал Блинкен в Twitter.
Среди общих целей он назвал "поддержку свободной и независимой Украины, уважение прав человека и построение устойчивого экономического будущего".
"Италия – жизненно важный союзник, сильная демократия и ценимый партнер", - заявил Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 02:45
Блинкен заявил, что тайных переговоров по Украине не ведется
 
В миреЭнтони БлинкенИталияУкраинаСШАTwitter
 
 
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