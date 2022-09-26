https://ria.ru/20220926/biennale-1819504979.html

В шорт-лист биеннале "Придумано и сделано в России" вошло более 200 заявок

В шорт-лист биеннале "Придумано и сделано в России" вошло более 200 заявок - РИА Новости, 26.09.2022

В шорт-лист биеннале "Придумано и сделано в России" вошло более 200 заявок

Объявлен шорт-лист III биеннале предметного дизайна "Придумано и сделано в России", сообщает пресс-служба Министерства культуры. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:50

2022-09-26T14:50

2022-09-26T14:50

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объявлен шорт-лист III биеннале предметного дизайна "Придумано и сделано в России", сообщает пресс-служба Министерства культуры. В него вошло 210 заявок. Всего их в этом году было 916. Они поступили из 84 городов: Владивостока, Ижевска, Иркутска, Казани, Калининграда, Калуги, Нижнего Новгорода, Москвы и многих других. Отбор работ осуществлялся в два этапа. В каждой из трех номинаций ("Промышленный дизайн", "Студийный дизайн", "Молодежная") были отобраны проекты в шести категориях: мебель, свет, предмет интерьера, посуда, текстиль для дома, материалы отделки. Оценка проводилась на основе таких критериев, как "новизна, социокультурная значимость, эргономичность и обоснованность конструктивного решения, качество исполнения, конкурентоспособность и этичность", уточняют в пресс-службе.Гран-при биеннале – закупка работы в коллекцию Всероссийского музея декоративного искусства."Музейная инициатива "Придумано и сделано в России" (...) позволила создать новую линию музейной деятельности, направленной на формирование эстетического восприятия, а также предоставить площадку для сотрудничества между профессиональным дизайнерским сообществом и производителями, поскольку впервые в этом году конкурс поддержал Минпромторг России", – говорит Елена Харламова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России, член жюри биеннале 2022 года."Основной фокус внимания для нас – выявление потенциала для многотиражного высококачественного полезного продукта для большого количества людей из числа представленных музеем работ. И главная наша цель здесь – выстраивание диалога между дизайнерами и производствами на основе экспертной оценки, полученной в результате проведения биеннале", – уточняет Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России.Работы номинантов представят на выставке "Природа предмета" во Всероссийском музее декоративного искусства. Она пройдет с 22 ноября до 1 марта 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), биеннале, россия, владивосток, ижевск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), выставки, иркутск, казань, калининград, калуга, нижний новгород, москва