https://ria.ru/20220926/bezopasnost-1819647532.html

Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время

Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время - РИА Новости, 26.09.2022

Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время пройдут тренировки по комплексной системе безопасности школ. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:28

2022-09-26T20:28

2022-09-26T20:28

происшествия

сергей кравцов

ижевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

александр бречалов

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время пройдут тренировки по комплексной системе безопасности школ."Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех общеобразовательных учреждениях, комплексно (проверить - ред.) системы безопасности школ", - сказал Кравцов журналистам.Он отметил, что открывший стрельбу в Ижевске играл в компьютерные игры. Необходимо обсуждать вопросы влияния игр на подсознание, подчеркнул Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

ижевск

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происшествия, сергей кравцов, ижевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, александр бречалов