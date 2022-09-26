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Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время - РИА Новости, 26.09.2022
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Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время
Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время - РИА Новости, 26.09.2022
Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время пройдут тренировки по комплексной системе безопасности школ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:28
2022-09-26T20:28
происшествия
сергей кравцов
ижевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
александр бречалов
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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время пройдут тренировки по комплексной системе безопасности школ."Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех общеобразовательных учреждениях, комплексно (проверить - ред.) системы безопасности школ", - сказал Кравцов журналистам.Он отметил, что открывший стрельбу в Ижевске играл в компьютерные игры. Необходимо обсуждать вопросы влияния игр на подсознание, подчеркнул Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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происшествия, сергей кравцов, ижевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, александр бречалов
Происшествия, Сергей Кравцов, Ижевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Александр Бречалов
20:28 26.09.2022
 
Кравцов: тренировки по системе безопасности школ проведут в ближайшее время

Кравцов: тренировки по комплексной системе безопасности школ проведут в ближайшее время

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в ближайшее время пройдут тренировки по комплексной системе безопасности школ.
"Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех общеобразовательных учреждениях, комплексно (проверить - ред.) системы безопасности школ", - сказал Кравцов журналистам.
Он отметил, что открывший стрельбу в Ижевске играл в компьютерные игры. Необходимо обсуждать вопросы влияния игр на подсознание, подчеркнул Кравцов.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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ПроисшествияСергей КравцовИжевскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в ИжевскеАлександр Бречалов
 
 
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