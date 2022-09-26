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Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022
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Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей
Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022
Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей
Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении военных баз РФ, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:08
2022-09-26T16:45
белоруссия
россия
владимир макей
безопасность
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении военных баз РФ, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей.Отвечая на вопрос о том, не делает ли военное наращивание НАТО у границ Белоруссии более актуальной идею размещения российских баз в республике, Макей сказал: "Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров"."Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Беларуси", - отметил министр. По его словам, "достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области, где-то еще и это будет, может быть, даже более эффективно смотреться, нежели размещение конкретных российских баз в Беларуси".Он напомнил, что у России и Белоруссии создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки, планы по проведению совместных учений.По его словам, РФ однозначно заявила, что "если кто-то попытается совершить какие-то поползновения против Беларуси, то мы будем рассматривать это как нападение на Союзное Государство, читай – нападение на Российскую Федерацию".Читайте полный текст интервью Владимира Макея &gt;&gt;
https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html
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белоруссия, россия, владимир макей , безопасность
Белоруссия, Россия, Владимир Макей , Безопасность
10:08 26.09.2022 (обновлено: 16:45 26.09.2022)
 
Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей

Макей: Белоруссии с учетом развития оборонных технологий пока не нужны российские базы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении военных баз РФ, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей.
Отвечая на вопрос о том, не делает ли военное наращивание НАТО у границ Белоруссии более актуальной идею размещения российских баз в республике, Макей сказал: "Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров".
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"Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Беларуси", - отметил министр. По его словам, "достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области, где-то еще и это будет, может быть, даже более эффективно смотреться, нежели размещение конкретных российских баз в Беларуси".
Он напомнил, что у России и Белоруссии создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки, планы по проведению совместных учений.
По его словам, РФ однозначно заявила, что "если кто-то попытается совершить какие-то поползновения против Беларуси, то мы будем рассматривать это как нападение на Союзное Государство, читай – нападение на Российскую Федерацию".
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