https://ria.ru/20220926/belorussiya-1819434939.html

Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей

Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей - РИА Новости, 26.09.2022

Белоруссия пока не нуждается в российских военных базах, заявил Макей

Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении военных баз РФ, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:08

2022-09-26T10:08

2022-09-26T16:45

белоруссия

россия

владимир макей

безопасность

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Белоруссия, учитывая нынешний уровень развития оборонных технологий, пока не нуждается в размещении военных баз РФ, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей.Отвечая на вопрос о том, не делает ли военное наращивание НАТО у границ Белоруссии более актуальной идею размещения российских баз в республике, Макей сказал: "Разговоры эти ведутся уже давно. Никто не знает, что может произойти, и нельзя ничего исключать в будущем с учетом непредсказуемости развития ситуации, непредсказуемости поведения наших партнеров"."Но на данный момент с учетом того высокого уровня военных технологий, который достигнут сегодня, я думаю, что нет особого смысла в размещении дополнительных иностранных, в данном случае российских военных баз на территории Беларуси", - отметил министр. По его словам, "достаточно разместить соответствующую технику в Смоленской области, где-то еще и это будет, может быть, даже более эффективно смотреться, нежели размещение конкретных российских баз в Беларуси".Он напомнил, что у России и Белоруссии создана совместная группировка войск, существуют совместные тренировки, планы по проведению совместных учений.По его словам, РФ однозначно заявила, что "если кто-то попытается совершить какие-то поползновения против Беларуси, то мы будем рассматривать это как нападение на Союзное Государство, читай – нападение на Российскую Федерацию".Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, владимир макей , безопасность