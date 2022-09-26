https://ria.ru/20220926/appstore-1819664972.html
Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK
Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK - РИА Новости, 26.09.2022
Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK
Все приложения технологического холдинга VK исчезли из магазина приложений AppStore, в том числе и сервис "Почта Mail.ru", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:11
2022-09-26T23:11
2022-09-26T23:33
технологии
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вконтакте
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Все приложения технологического холдинга VK исчезли из магазина приложений AppStore, в том числе и сервис "Почта Mail.ru", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости выяснил, что приложение социальной сети "ВКонтакте" пропало из магазина приложений App Store, в Google Play оно осталось по-прежнему доступно.Ни одно из приложений холдинга VK, в их числе VK Play, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" не находится по поиску.При этом приложение социальной сети "Одноклассники", которая также принадлежит VK, все еще доступно для скачивания.РИА Новости направило запрос в VK и Apple.
https://ria.ru/20220912/apple-1816354598.html
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РИА Новости
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технологии, google, apple, вконтакте, mail.ru group
Технологии, Google, Apple, ВКонтакте, Mail.Ru Group
23:11 26.09.2022 (обновлено: 23:33 26.09.2022)
Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK
Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK, в том числе "Почта Mail.ru"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Все приложения технологического холдинга VK исчезли из магазина приложений AppStore, в том числе и сервис "Почта Mail.ru", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости выяснил, что приложение социальной сети "ВКонтакте" пропало из магазина приложений App Store, в Google Play оно осталось по-прежнему доступно.
Ни одно из приложений холдинга VK, в их числе VK Play, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" не находится по поиску.
При этом приложение социальной сети "Одноклассники", которая также принадлежит VK, все еще доступно для скачивания.
РИА Новости направило запрос в VK и Apple.