https://ria.ru/20220926/appstore-1819664972.html

Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK

Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK - РИА Новости, 26.09.2022

Из AppStore исчезли все приложения холдинга VK

Все приложения технологического холдинга VK исчезли из магазина приложений AppStore, в том числе и сервис "Почта Mail.ru", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:11

2022-09-26T23:11

2022-09-26T23:33

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Все приложения технологического холдинга VK исчезли из магазина приложений AppStore, в том числе и сервис "Почта Mail.ru", передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости выяснил, что приложение социальной сети "ВКонтакте" пропало из магазина приложений App Store, в Google Play оно осталось по-прежнему доступно.Ни одно из приложений холдинга VK, в их числе VK Play, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" не находится по поиску.При этом приложение социальной сети "Одноклассники", которая также принадлежит VK, все еще доступно для скачивания.РИА Новости направило запрос в VK и Apple.

https://ria.ru/20220912/apple-1816354598.html

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технологии, google, apple, вконтакте, mail.ru group