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Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ - РИА Новости, 26.09.2022
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Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ
Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ - РИА Новости, 26.09.2022
Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ
Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:25
2022-09-26T13:46
владимир путин
политика
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник."У президента разные мероприятия на этой неделе запланированы, в том числе завтра он проведет совещание по вопросу о ходе сезонных полевых работ, по нашим сельскохозяйственным делам. Уборочная кампания завершилась. Там будут и представители регионов, и министр сельского хозяйства. Сейчас ведется подготовка к этому совещанию", - сообщил Песков.На уточняющий вопрос о том, есть ли в графике Путина на эту неделю какие-либо мероприятия в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Песков ответил: "Мы сообщим своевременно". По словам Пескова, также президент не планирует посещать форум "Россия – спортивная держава" в Кемерове, который пройдет 28-30 сентября.
https://ria.ru/20220916/priangare-1817315860.html
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владимир путин, политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Владимир Путин, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
13:25 26.09.2022 (обновлено: 13:46 26.09.2022)
 
Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ

Песков: Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.
"У президента разные мероприятия на этой неделе запланированы, в том числе завтра он проведет совещание по вопросу о ходе сезонных полевых работ, по нашим сельскохозяйственным делам. Уборочная кампания завершилась. Там будут и представители регионов, и министр сельского хозяйства. Сейчас ведется подготовка к этому совещанию", - сообщил Песков.
На уточняющий вопрос о том, есть ли в графике Путина на эту неделю какие-либо мероприятия в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Песков ответил: "Мы сообщим своевременно". По словам Пескова, также президент не планирует посещать форум "Россия – спортивная держава" в Кемерове, который пройдет 28-30 сентября.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудили вопросы поддержки агропромышленного комплекса региона - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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