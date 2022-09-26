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Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ

Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ - РИА Новости, 26.09.2022

Путин проведет совещание, посвященное ходу полевых работ

Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:25

2022-09-26T13:25

2022-09-26T13:46

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россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 27 сентября проведет совещание, посвященное ходу сезонных полевых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник."У президента разные мероприятия на этой неделе запланированы, в том числе завтра он проведет совещание по вопросу о ходе сезонных полевых работ, по нашим сельскохозяйственным делам. Уборочная кампания завершилась. Там будут и представители регионов, и министр сельского хозяйства. Сейчас ведется подготовка к этому совещанию", - сообщил Песков.На уточняющий вопрос о том, есть ли в графике Путина на эту неделю какие-либо мероприятия в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Песков ответил: "Мы сообщим своевременно". По словам Пескова, также президент не планирует посещать форум "Россия – спортивная держава" в Кемерове, который пройдет 28-30 сентября.

https://ria.ru/20220916/priangare-1817315860.html

россия

донецкая народная республика

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владимир путин, политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика