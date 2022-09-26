https://ria.ru/20220926/aparteid-1819479589.html

Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида

Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида - РИА Новости, 26.09.2022

Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида

Действия Владимира Зеленского очень схожи с политикой апартеида в Южно-Африканской Республике: у них одна тактика и те же спонсоры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:17

2022-09-26T12:17

2022-09-26T12:17

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россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского очень схожи с политикой апартеида в Южно-Африканской Республике: у них одна тактика и те же спонсоры, заявил РИА Новости председатель подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана (Khulekani Mondli Skosana), являющийся наблюдателем в ходе референдума в Запорожской области."Конечно диктаторы, как правило, не интересуются мнением простых людей. И мы видим, что он (Зеленский) использует украинцев в своей дешевой политической кампании. Он откровенный комедиант и марионетка Запада. Мы считаем его преступником. И здесь очень серьезно близкое сходство между режимом апертеида в ЮАР и режимом Зеленского. У них те же спонсоры и та же тактика. Они стремятся разделять людей по их этническому происхождению", - сказал Скосана.Наблюдатель из ЮАР отметил, что жители Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей имеют полное право на самоопределение."Надо понимать, что права человека предусмотрены для всех - не только для американцев, в той же степени для людей Запорожья и Донбасса", - добавил Скосана.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/nablyudatel-1819347753.html

https://ria.ru/20220926/yavka-1819435287.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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