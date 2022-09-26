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Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида - РИА Новости, 26.09.2022
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Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида
Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида - РИА Новости, 26.09.2022
Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида
Действия Владимира Зеленского очень схожи с политикой апартеида в Южно-Африканской Республике: у них одна тактика и те же спонсоры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:17
2022-09-26T12:17
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
юар
владимир зеленский
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского очень схожи с политикой апартеида в Южно-Африканской Республике: у них одна тактика и те же спонсоры, заявил РИА Новости председатель подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана (Khulekani Mondli Skosana), являющийся наблюдателем в ходе референдума в Запорожской области."Конечно диктаторы, как правило, не интересуются мнением простых людей. И мы видим, что он (Зеленский) использует украинцев в своей дешевой политической кампании. Он откровенный комедиант и марионетка Запада. Мы считаем его преступником. И здесь очень серьезно близкое сходство между режимом апертеида в ЮАР и режимом Зеленского. У них те же спонсоры и та же тактика. Они стремятся разделять людей по их этническому происхождению", - сказал Скосана.Наблюдатель из ЮАР отметил, что жители Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей имеют полное право на самоопределение."Надо понимать, что права человека предусмотрены для всех - не только для американцев, в той же степени для людей Запорожья и Донбасса", - добавил Скосана.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/nablyudatel-1819347753.html
https://ria.ru/20220926/yavka-1819435287.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , юар, владимир зеленский, владимир путин, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , ЮАР, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:17 26.09.2022
 
Наблюдатель из ЮАР сравнил киевский режим с политикой апартеида

Наблюдатель из ЮАР заявил, что тактика киевского режима схожа с политикой апартеида

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского очень схожи с политикой апартеида в Южно-Африканской Республике: у них одна тактика и те же спонсоры, заявил РИА Новости председатель подкомитета по международным отношениям Молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана (Khulekani Mondli Skosana), являющийся наблюдателем в ходе референдума в Запорожской области.
"Конечно диктаторы, как правило, не интересуются мнением простых людей. И мы видим, что он (Зеленский) использует украинцев в своей дешевой политической кампании. Он откровенный комедиант и марионетка Запада. Мы считаем его преступником. И здесь очень серьезно близкое сходство между режимом апертеида в ЮАР и режимом Зеленского. У них те же спонсоры и та же тактика. Они стремятся разделять людей по их этническому происхождению", - сказал Скосана.
Беджик иностранного наблюдателя на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 16:38
Международный наблюдатель из ЮАР заявил о праве Донбасса на референдум
Наблюдатель из ЮАР отметил, что жители Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей имеют полное право на самоопределение.
"Надо понимать, что права человека предусмотрены для всех - не только для американцев, в той же степени для людей Запорожья и Донбасса", - добавил Скосана.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина из Донецкой Народной Республики голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:09
Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьЮАРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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