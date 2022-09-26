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Украинских активистов прогнали с митинга в Германии - РИА Новости, 26.09.2022
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Украинских активистов прогнали с митинга в Германии
Украинских активистов прогнали с митинга в Германии - РИА Новости, 26.09.2022
Украинских активистов прогнали с митинга в Германии
В городе Лубмин с акции протеста против высоких цен на энергоресурсы прогнали украинских активистов, пришедших на акцию с антироссийскими плакатами, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:00
2022-09-26T21:35
в мире
германия
россия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
санкции в отношении россии
украина
штефан вайль
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В городе Лубмин с акции протеста против высоких цен на энергоресурсы прогнали украинских активистов, пришедших на акцию с антироссийскими плакатами, сообщило немецкое издание N-tv.На митинге спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания. На опубликованных кадрах видно, как немцы размахивают российскими флагами и несут плакаты с лозунгами: "Мы — народ" и "Откройте "Северный поток — 2".Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/sholts-1819313112.html
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в мире, германия, россия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, санкции в отношении россии, украина, штефан вайль
В мире, Германия, Россия, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, Санкции в отношении России, Украина, Штефан Вайль
20:00 26.09.2022 (обновлено: 21:35 26.09.2022)
 
Украинских активистов прогнали с митинга в Германии

В немецком Лубмине с митинга против энергокризиса прогнали украинских активистов

© WELTУчастники митинга с требованием запустить "Северный поток — 2" в коммуне Любмин, Германия. Кадр из видео
Участники митинга с требованием запустить Северный поток — 2 в коммуне Любмин, Германия. Кадр из видео
© WELT
Участники митинга с требованием запустить "Северный поток — 2" в коммуне Любмин, Германия. Кадр из видео
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В городе Лубмин с акции протеста против высоких цен на энергоресурсы прогнали украинских активистов, пришедших на акцию с антироссийскими плакатами, сообщило немецкое издание N-tv.

"Жесткий курс бундестага в отношении Москвы вызывает у многих непонимание, около трех тысяч человек вышли на демонстрацию в Любмине в Западной Померании с требованием доступных цен на энергоресурсы. Дело чуть не дошло до рукопашной, когда четыре человека выстроились перед сценой с флагами Украины. После того как их вытолкали, эмоции поутихли", — говорится в статье.

На митинге спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания.
На опубликованных кадрах видно, как немцы размахивают российскими флагами и несут плакаты с лозунгами: "Мы — народ" и "Откройте "Северный поток — 2".
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.
Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
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