20:00 26.09.2022 (обновлено: 21:35 26.09.2022)
Украинских активистов прогнали с митинга в Германии
В немецком Лубмине с митинга против энергокризиса прогнали украинских активистов
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В городе Лубмин с акции протеста против высоких цен на энергоресурсы прогнали украинских активистов, пришедших на акцию с антироссийскими плакатами, сообщило немецкое издание N-tv.
"Жесткий курс бундестага в отношении Москвы вызывает у многих непонимание, около трех тысяч человек вышли на демонстрацию в Любмине в Западной Померании с требованием доступных цен на энергоресурсы. Дело чуть не дошло до рукопашной, когда четыре человека выстроились перед сценой с флагами Украины. После того как их вытолкали, эмоции поутихли", — говорится в статье.
На митинге спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания.
На опубликованных кадрах видно, как немцы размахивают российскими флагами и несут плакаты с лозунгами: "Мы — народ" и "Откройте "Северный поток — 2".
Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.
Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.
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