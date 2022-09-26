https://ria.ru/20220926/aktivisty-1819641235.html

Украинских активистов прогнали с митинга в Германии

Украинских активистов прогнали с митинга в Германии - РИА Новости, 26.09.2022

Украинских активистов прогнали с митинга в Германии

В городе Лубмин с акции протеста против высоких цен на энергоресурсы прогнали украинских активистов, пришедших на акцию с антироссийскими плакатами, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:00

2022-09-26T20:00

2022-09-26T21:35

в мире

германия

россия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

санкции в отношении россии

украина

штефан вайль

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В городе Лубмин с акции протеста против высоких цен на энергоресурсы прогнали украинских активистов, пришедших на акцию с антироссийскими плакатами, сообщило немецкое издание N-tv.На митинге спикеры призвали к отмене санкций против России, пожаловались на дефицит газа и выступили против подорожания продуктов питания. На опубликованных кадрах видно, как немцы размахивают российскими флагами и несут плакаты с лозунгами: "Мы — народ" и "Откройте "Северный поток — 2".Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что запуск российского газопровода "Северный поток — 2" никогда не состоится."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство шло три года и завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод полностью готов к эксплуатации и заполнен техническим газом.Тем не менее он так и не заработал: сначала Германия приостановила сертификацию из-за несоответствия требованиям законодательства Евросоюза, а после начала российской спецоперации на Украине фактически заморозила проект.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815071929.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220925/sholts-1819313112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, россия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, санкции в отношении россии, украина, штефан вайль