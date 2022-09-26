https://ria.ru/20220926/aes-1819500597.html

Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС

Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.09.2022

Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС

Несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:11

2022-09-26T13:11

2022-09-26T13:14

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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запорожская аэс

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности станции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."На площадке находятся несколько специалистов "Росатома", которые не вмешиваются в оперативное управление станцией. Их главная и единственная задача - консультационная и организационная помощь руководству ЗАЭС в обеспечении ее безопасности в это непростое время", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.Никаких российских войск и тяжелых вооружений на территории ЗАЭС нет, добавил глава "Росатома"."Есть подразделения Росгвардии, которые выполняют охранные функции, и есть автомобили радиационной, химической и биологической защиты. Без них просто невозможно сегодня говорить об обеспечении ядерной безопасности АЭС в обстановке непрекращающихся украинских ударов", - пояснил Лихачев.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819476691.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, вена, запорожская аэс, магатэ