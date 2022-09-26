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Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.09.2022
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Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС
Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.09.2022
Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС
Несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:11
2022-09-26T13:14
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
вена
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности станции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."На площадке находятся несколько специалистов "Росатома", которые не вмешиваются в оперативное управление станцией. Их главная и единственная задача - консультационная и организационная помощь руководству ЗАЭС в обеспечении ее безопасности в это непростое время", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.Никаких российских войск и тяжелых вооружений на территории ЗАЭС нет, добавил глава "Росатома"."Есть подразделения Росгвардии, которые выполняют охранные функции, и есть автомобили радиационной, химической и биологической защиты. Без них просто невозможно сегодня говорить об обеспечении ядерной безопасности АЭС в обстановке непрекращающихся украинских ударов", - пояснил Лихачев.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819476691.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, вена, запорожская аэс, магатэ
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Вена, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
13:11 26.09.2022 (обновлено: 13:14 26.09.2022)
 
Лихачев рассказал о задачах сотрудников "Росатома" на Запорожской АЭС

Лихачев: сотрудники "Росатома" оказывают консультационную помощь на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Несколько сотрудников "Росатома" присутствуют на Запорожской АЭС с единственной и главной целью - оказать консультационную помощь в обеспечении безопасности станции, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"На площадке находятся несколько специалистов "Росатома", которые не вмешиваются в оперативное управление станцией. Их главная и единственная задача - консультационная и организационная помощь руководству ЗАЭС в обеспечении ее безопасности в это непростое время", - сказал Лихачев в понедельник на 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Никаких российских войск и тяжелых вооружений на территории ЗАЭС нет, добавил глава "Росатома".
"Есть подразделения Росгвардии, которые выполняют охранные функции, и есть автомобили радиационной, химической и биологической защиты. Без них просто невозможно сегодня говорить об обеспечении ядерной безопасности АЭС в обстановке непрекращающихся украинских ударов", - пояснил Лихачев.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевВенаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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