https://ria.ru/20220926/abyuzer-1818055486.html

"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер

"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер - РИА Новости, 26.09.2022

"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер

Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком?

2022-09-26T12:00

2022-09-26T12:00

2022-09-26T15:58

страхи

наталья лосева

детство

психология

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"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком? audio/mpeg

"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком? audio/mpeg

Историю героини Ирины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, детство, психология, аудио