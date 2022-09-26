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"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер
"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер - РИА Новости, 26.09.2022
"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер
Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком?
2022-09-26T12:00
2022-09-26T12:00
2022-09-26T15:58
страхи
наталья лосева
детство
психология
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"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер
Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком?
audio/mpeg
"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер
Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком?
audio/mpeg
Историю героини Ирины разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, детство, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, детство, Психология
12:00 26.09.2022 (обновлено: 15:58 26.09.2022)
"Страхи/Детские травмы". Моя мать – эмоциональный абьюзер
Непонимание между героиней Ириной и ее матерью было с детства: девушку постоянно подозревали во вранье, держали на эмоциональном "поводке". У матери наблюдались регулярные перепады настроения: то она ведет себя отстраненно и равнодушно, то бросается в слезы и извиняется. Как уберечь себя от эмоциональных "качелей" в отношениях с близким человеком?