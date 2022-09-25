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Пушилин посмертно наградил экс-депутата Рады, погибшего при обстреле ВСУ
Пушилин посмертно наградил экс-депутата Рады, погибшего при обстреле ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
Пушилин посмертно наградил экс-депутата Рады, погибшего при обстреле ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил посмертно медалью "За отвагу" экс-депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко, погибшего при... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:30
2022-09-25T17:30
2022-09-25T17:40
в мире
алексей журавко
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил посмертно медалью "За отвагу" экс-депутата Верховной Рады Украины Алексея Журавко, погибшего при обстреле Херсона украинскими войсками."С глубокой скорбью узнали о гибели нашего единомышленника в Херсоне от украинского снаряда. Искренние соболезнования родным и близким! Наградил Алексей Журавко медалью "За отвагу". Посмертно", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшее терактом. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждет суровая кара.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/sbu-1819350470.html
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в мире, алексей журавко, денис пушилин, украина, херсон, верховная рада украины, донецкая народная республика
В мире, Алексей Журавко, Денис Пушилин, Украина, Херсон, Верховная Рада Украины, Донецкая Народная Республика
17:30 25.09.2022 (обновлено: 17:40 25.09.2022)
Пушилин посмертно наградил экс-депутата Рады, погибшего при обстреле ВСУ
Пушилин наградил посмертно медалью "За отвагу" экс-депутата Верховной рады Журавко