https://ria.ru/20220925/zhuravko-1819283145.html

Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ

Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022

Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил РИА Новости, что при обстреле Херсона погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:17

2022-09-25T10:17

2022-09-25T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил РИА Новости, что при обстреле Херсона погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Ранее источник в экстренных службах говорил журналистам, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали произошедшие терактом. При этом, по предварительным данным, при ракетном ударе погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко."Да, не стало моего друга Алексея Журавко. Он погиб при обстреле центра города", — сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово."Он был инвалидом, воспитанником детдома, но смог многого достичь в жизни", — подчеркнул Стремоусов.

https://ria.ru/20220925/terakt-1819277307.html

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Екатерина Зайцева

в мире, херсон, херсонская область , алексей журавко, кирилл стремоусов