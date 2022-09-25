https://ria.ru/20220925/zhuravko-1819283145.html
Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ
Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил РИА Новости, что при обстреле Херсона погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:17
2022-09-25T10:17
2022-09-25T19:53
в мире
херсон
херсонская область
алексей журавко
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил РИА Новости, что при обстреле Херсона погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.Ранее источник в экстренных службах говорил журналистам, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали произошедшие терактом. При этом, по предварительным данным, при ракетном ударе погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко."Да, не стало моего друга Алексея Журавко. Он погиб при обстреле центра города", — сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово."Он был инвалидом, воспитанником детдома, но смог многого достичь в жизни", — подчеркнул Стремоусов.
https://ria.ru/20220925/terakt-1819277307.html
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РИА Новости
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в мире, херсон, херсонская область , алексей журавко, кирилл стремоусов
В мире, Херсон, Херсонская область , Алексей Журавко, Кирилл Стремоусов
10:17 25.09.2022 (обновлено: 19:53 25.09.2022)
Экс-депутат Рады Алексей Журавко погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ
Стремоусов подтвердил гибель экс-депутата Рады Журавко при обстреле Херсона со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил РИА Новости, что при обстреле Херсона погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
Ранее источник в экстренных службах говорил журналистам, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали произошедшие терактом. При этом, по предварительным данным, при ракетном ударе погиб экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
"Да, не стало моего друга Алексея Журавко. Он погиб при обстреле центра города", — сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово.
"Он был инвалидом, воспитанником детдома, но смог многого достичь в жизни", — подчеркнул Стремоусов.