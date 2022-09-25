https://ria.ru/20220925/zelenskiy-1819379786.html
Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры после окончания референдумов
Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры после окончания референдумов - РИА Новости, 25.09.2022
Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры после окончания референдумов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:14
2022-09-25T20:14
2022-09-25T21:51
в мире
владимир зеленский
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать диалог с Россией невозможным после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях."Российское правительство может объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров", - заявил Зеленский телеканалу CBS.Он также в очередной раз потребовал от США оказать помощь Украине. По его словам, сейчас они выделяют Украине 1,5 миллиарда долларов "на поддержание бюджета" ежемесячно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие ВСУ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819230778.html
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в мире, владимир зеленский, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
20:14 25.09.2022 (обновлено: 21:51 25.09.2022)
Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры после окончания референдумов
Зеленский заявил, что результаты референдумов сделают невозможными переговоры с Россией