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Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО - РИА Новости, 25.09.2022
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Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО - РИА Новости, 25.09.2022
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО
Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:07
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херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом видны следы работы ПВО.
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херсон
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Екатерина Зайцева
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херсон, херсонская область , в мире
Херсон, Херсонская область , В мире
16:07 25.09.2022 (обновлено: 21:33 25.09.2022)
 
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО

В Херсоне прогремели двадцать мощных взрывов, работает система ПВО

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом видны следы работы ПВО.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
13:10Специальная военная операция на Украине
Всех причастных к обстрелу Херсона ждет кара, заявил глава области
 
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