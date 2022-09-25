https://ria.ru/20220925/vzryvy-1819343811.html
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО - РИА Новости, 25.09.2022
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО
Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:07
2022-09-25T16:07
2022-09-25T21:33
херсон
херсонская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819337058_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_2e7adfb8a9267b27283649f4b6eac12b.jpg
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Около 20 мощных взрывов прогремело в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом видны следы работы ПВО.
https://ria.ru/20220925/kherson-1819313508.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819337058_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_885c9c84f0654d58226ca73ffa83b982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , в мире
Херсон, Херсонская область , В мире
16:07 25.09.2022 (обновлено: 21:33 25.09.2022)
Около 20 взрывов прогремели в Херсоне, работает ПВО
В Херсоне прогремели двадцать мощных взрывов, работает система ПВО