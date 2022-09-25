09:57 25.09.2022 (обновлено: 10:28 25.09.2022)
В Мелитополе прогремел взрыв
В ВГА Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он.
Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.