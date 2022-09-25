https://ria.ru/20220925/vzryv-1819278951.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:57

2022-09-25T09:57

2022-09-25T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/energodar-1819202803.html

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Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, в мире