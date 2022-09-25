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В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 25.09.2022
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:57
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мелитополь
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он.Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
https://ria.ru/20220924/energodar-1819202803.html
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мелитополь, запорожская область, в мире
Мелитополь, Запорожская область, В мире
09:57 25.09.2022 (обновлено: 10:28 25.09.2022)
 
В Мелитополе прогремел взрыв

В ВГА Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже", — написал он.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 18:27Специальная военная операция на Украине
Энергодар подвергся небывалому артобстрелу со стороны Украины, заявил Рогов
Накануне украинские диверсанты пытались подорвать трансформаторную подстанцию в районе авиагородка. Взрыв самодельной бомбы привел к пожару, который работники станции потушили своими силами. При этом никто не пострадал.
По словам Рогова, киевский режим организует теракты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.

В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
09:25В мире
ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в центре Херсона, есть жертвы
 
МелитопольЗапорожская областьВ мире
 
 
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