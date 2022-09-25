https://ria.ru/20220925/vsu-1819395697.html

Пленный боец ВСУ заявил, что его сослуживцы не осуждают фашистские символы

Пленный боец ВСУ заявил, что его сослуживцы не осуждают фашистские символы - РИА Новости, 25.09.2022

Пленный боец ВСУ заявил, что его сослуживцы не осуждают фашистские символы

Боец 72-ой отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев, шеврон которых носит Владимир Зеленский, заявил, что сослуживцы спокойно относились к его РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T23:00

2022-09-25T23:00

2022-09-25T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

киев

изюм (город)

харьковская область

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Боец 72-ой отдельной механизированной бригады имени Чёрных запорожцев, шеврон которых носит Владимир Зеленский, заявил, что сослуживцы спокойно относились к его татуировкам с изображением фашистских символов.Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Владимир Зеленский при визите в Изюм Харьковской области появился с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Чёрных Запорожцев сухопутных войск с надписью "Украина или смерть". Это украинский вариант символики 3-й танковой дивизии СС "Мёртвая голова"."Ничего не говорили, ничего не комментировали (в бригаде – ред.). Пока на службе был, все относились к этому нейтрально, ничего не говорили", - рассказал боец 72-ой бригады, взятый в плен "вагнеровцами" из группировки "Бахмут".Боец уточнил, что сам он родом из города Лисичанск и добровольно пошел на службу в украинскую армию еще в 2019 году. По его словам, с началом спецоперации уроженцев Луганской и Донецких областей специально группировали и отправляли в Донбасс воевать против соотечественников.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794631958.html

https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818779827.html

киев

изюм (город)

харьковская область

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в мире, владимир зеленский, киев, изюм (город), харьковская область