https://ria.ru/20220925/vsu-1819292651.html

Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар

Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар

Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:10

2022-09-25T11:10

2022-09-25T11:10

в мире

запорожская область

энергодар

вооруженные силы украины

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07fbc99f967a9833d0ef2ded57ad45b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города."ВСУ минувшей ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки. Удар пришелся на боковую часть моста. К счастью, никто не пострадал, и проезд по дороге открыт", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что киевские власти продолжают попытки нанесения урона гражданской инфраструктуре Запорожской области."Все действия направлены на то, чтобы любыми способами помешать референдуму о воссоединении региона с Россией", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220925/obstrel-1819291986.html

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе