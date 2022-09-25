Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/vsu-1819292651.html
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:10
2022-09-25T11:10
в мире
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07fbc99f967a9833d0ef2ded57ad45b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города."ВСУ минувшей ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки. Удар пришелся на боковую часть моста. К счастью, никто не пострадал, и проезд по дороге открыт", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что киевские власти продолжают попытки нанесения урона гражданской инфраструктуре Запорожской области."Все действия направлены на то, чтобы любыми способами помешать референдуму о воссоединении региона с Россией", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220925/obstrel-1819291986.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811745979_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_e326ae909051534c5afc66463be7f453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
11:10 25.09.2022
 
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар

Украинские войска попытались разрушить автомобильный мост на въезде в Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкИнформационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Информационный указатель на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города.
"ВСУ минувшей ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки. Удар пришелся на боковую часть моста. К счастью, никто не пострадал, и проезд по дороге открыт", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что киевские власти продолжают попытки нанесения урона гражданской инфраструктуре Запорожской области.
"Все действия направлены на то, чтобы любыми способами помешать референдуму о воссоединении региона с Россией", - говорится в сообщении.
Разрушенные здания в промышленной зоне города Рубежное - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
11:06
Украинские войска обстреляли Рубежное из HIMARS
 
В миреЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы УкраиныРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала