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Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T11:10
2022-09-25T11:10
2022-09-25T11:10
в мире
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар Запорожской области, проезд по дороге открыт, сообщает пресс-служба администрации города."ВСУ минувшей ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки. Удар пришелся на боковую часть моста. К счастью, никто не пострадал, и проезд по дороге открыт", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что киевские власти продолжают попытки нанесения урона гражданской инфраструктуре Запорожской области."Все действия направлены на то, чтобы любыми способами помешать референдуму о воссоединении региона с Россией", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220925/obstrel-1819291986.html
запорожская область
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
Украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар
Украинские войска попытались разрушить автомобильный мост на въезде в Энергодар