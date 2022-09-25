https://ria.ru/20220925/vks-1819322392.html

ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты

ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты - РИА Новости, 25.09.2022

ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты

Российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:08

2022-09-25T14:08

2022-09-25T15:49

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

миг-29

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220925/zaes-1819320982.html

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Екатерина Зайцева

россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, украина