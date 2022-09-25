https://ria.ru/20220925/vks-1819322392.html
ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты
ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты - РИА Новости, 25.09.2022
ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты
Российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:08
2022-09-25T14:08
2022-09-25T15:49
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
миг-29
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские истребители сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под американские противорадиолокационные ракеты HARM, следует из сводки Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220925/zaes-1819320982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Николаевская область, Украина
14:08 25.09.2022 (обновлено: 15:49 25.09.2022)
ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты
ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованных под применение американских ракет HARM