https://ria.ru/20220925/virus-1819309612.html
Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт
Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт - РИА Новости, 25.09.2022
Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт
Вирус Khosta-2 пока что безобиден для людей, но может стать опасным, как только получит возможность передаваться от человека к человеку, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:42
2022-09-25T12:42
2022-09-25T16:30
россия
общество
здоровье - общество
сочи
владислав жемчугов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вирус Khosta-2 пока что безобиден для людей, но может стать опасным, как только получит возможность передаваться от человека к человеку, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.По его словам, новые вирусы могут появиться в любой момент подобно тому, как возник возбудитель COVID-19. В геноме всех вирусов, микробов и бактерий происходят десятки мутаций в день, но за счет естественного отбора преимущество получают те, которые полезны для вирусного сообщества, то есть способствуют размножению и распространению вирусов. Так, в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 это оказалась мутация, которая позволяла ему распространяться от человека к человеку и в результате занять всю планету."Поэтому, что будет с "хостой", <...> никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока — нет", — сказал Жемчугов.Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 относятся к сарбековирусам — подкатегории коронавирусов. Их обнаружили в 2020 году у летучих мышей близ Сочи. Оказалось, что Khosta-2 взаимодействует с тем же входным рецептором, что и коронавирус SARS-CoV-2, причем он устойчив не только к вакцинам, но и к антителам людей, перенесших COVID-19, вызванный омикрон-штаммом. Ученые отмечают, что у Khosta-2 нет генов, которые участвуют в зарождении и развитии заболевания, но существует риск рекомбинации этого вируса с другим.
https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_41:0:2380:1754_1920x0_80_0_0_f7ba2744eb74dd23195444e2c3f7b96c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, сочи, владислав жемчугов
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Сочи, Владислав Жемчугов
12:42 25.09.2022 (обновлено: 16:30 25.09.2022)
Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт
Иммунолог Жемчугов предупредил о возможной опасности вируса Khosta-2
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вирус Khosta-2 пока что безобиден для людей, но может стать опасным, как только получит возможность передаваться от человека к человеку, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, новые вирусы могут появиться в любой момент подобно тому, как возник возбудитель COVID-19
. В геноме всех вирусов, микробов и бактерий происходят десятки мутаций в день, но за счет естественного отбора преимущество получают те, которые полезны для вирусного сообщества, то есть способствуют размножению и распространению вирусов. Так, в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 это оказалась мутация, которая позволяла ему распространяться от человека к человеку и в результате занять всю планету.
"Поэтому, что будет с "хостой", <...> никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока — нет", — сказал Жемчугов.
Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 относятся к сарбековирусам — подкатегории коронавирусов. Их обнаружили в 2020 году у летучих мышей близ Сочи
. Оказалось, что Khosta-2 взаимодействует с тем же входным рецептором, что и коронавирус SARS-CoV-2, причем он устойчив не только к вакцинам, но и к антителам людей, перенесших COVID-19, вызванный омикрон-штаммом.
Ученые отмечают, что у Khosta-2 нет генов, которые участвуют в зарождении и развитии заболевания, но существует риск рекомбинации этого вируса с другим.