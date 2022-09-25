https://ria.ru/20220925/virus-1819309612.html

Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт

Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт - РИА Новости, 25.09.2022

Вирус Khosta-2 может стать опасным для людей, заявил эксперт

Вирус Khosta-2 пока что безобиден для людей, но может стать опасным, как только получит возможность передаваться от человека к человеку, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:42

2022-09-25T12:42

2022-09-25T16:30

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владислав жемчугов

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Вирус Khosta-2 пока что безобиден для людей, но может стать опасным, как только получит возможность передаваться от человека к человеку, рассказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.По его словам, новые вирусы могут появиться в любой момент подобно тому, как возник возбудитель COVID-19. В геноме всех вирусов, микробов и бактерий происходят десятки мутаций в день, но за счет естественного отбора преимущество получают те, которые полезны для вирусного сообщества, то есть способствуют размножению и распространению вирусов. Так, в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 это оказалась мутация, которая позволяла ему распространяться от человека к человеку и в результате занять всю планету."Поэтому, что будет с "хостой", <...> никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока — нет", — сказал Жемчугов.Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 относятся к сарбековирусам — подкатегории коронавирусов. Их обнаружили в 2020 году у летучих мышей близ Сочи. Оказалось, что Khosta-2 взаимодействует с тем же входным рецептором, что и коронавирус SARS-CoV-2, причем он устойчив не только к вакцинам, но и к антителам людей, перенесших COVID-19, вызванный омикрон-штаммом. Ученые отмечают, что у Khosta-2 нет генов, которые участвуют в зарождении и развитии заболевания, но существует риск рекомбинации этого вируса с другим.

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, сочи, владислав жемчугов