https://ria.ru/20220925/uoters-1819357472.html

Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине

Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине - РИА Новости, 25.09.2022

Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине

Концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса отменен в Польше после его слов о ситуации на Украине, сообщает один из организаторов – польская энергетическая... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:49

2022-09-25T17:49

2022-09-25T17:49

культура

культура

польша

краков

украина

киев

pink floyd

владимир зеленский

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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса отменен в Польше после его слов о ситуации на Украине, сообщает один из организаторов – польская энергетическая компания TAURON.Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной."Live Nation Polska и TAURON Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса", - говорится в сообщении.О причинах отмены концерта официально не сообщается.Ранее Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его "персоной нон грата" и призвал граждан не покупать билеты на концерт артиста из-за его позиции по Украине. Он также отметил, что не отменял выступления в Кракове.

https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html

польша

краков

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, польша, краков, украина, киев, pink floyd, владимир зеленский, елена зеленская, уотерс роджер