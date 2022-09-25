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Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине - РИА Новости, 25.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220925/uoters-1819357472.html
Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине
Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине - РИА Новости, 25.09.2022
Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине
Концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса отменен в Польше после его слов о ситуации на Украине, сообщает один из организаторов – польская энергетическая... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:49
2022-09-25T17:49
культура
культура
польша
краков
украина
киев
pink floyd
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса отменен в Польше после его слов о ситуации на Украине, сообщает один из организаторов – польская энергетическая компания TAURON.Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной."Live Nation Polska и TAURON Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса", - говорится в сообщении.О причинах отмены концерта официально не сообщается.Ранее Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его "персоной нон грата" и призвал граждан не покупать билеты на концерт артиста из-за его позиции по Украине. Он также отметил, что не отменял выступления в Кракове.
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культура, польша, краков, украина, киев, pink floyd, владимир зеленский, елена зеленская, уотерс роджер
Культура, Культура, Польша, Краков, Украина, Киев, Pink Floyd, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Уотерс Роджер
17:49 25.09.2022
 
Концерт Уотерса в Польше отменили после высказываний музыканта об Украине

Концерт основателя Pink Floyd Уотерса в Польше отменили после его высказываний об Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса отменен в Польше после его слов о ситуации на Украине, сообщает один из организаторов – польская энергетическая компания TAURON.
Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной.
"Live Nation Polska и TAURON Arena Kraków отменили концерт Роджера Уотерса", - говорится в сообщении.
О причинах отмены концерта официально не сообщается.
Ранее Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его "персоной нон грата" и призвал граждан не покупать билеты на концерт артиста из-за его позиции по Украине. Он также отметил, что не отменял выступления в Кракове.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине
 
КультураКультураПольшаКраковУкраинаКиевPink FloydВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяУотерс Роджер
 
 
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