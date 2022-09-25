https://ria.ru/20220925/ukraina-1819359351.html

Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине

Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине - РИА Новости, 25.09.2022

Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:57

2022-09-25T17:57

2022-09-25T19:36

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финляндия

россия

саули ниинисте

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с Россией."Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира", - сказал он в интервью телеканалу CNN."Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента (Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Олафа) Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлем", - добавил Ниинистё.Он сказал, что ситуация выглядит особенно сложной, поскольку президент РФ Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением на Украине."Он боец. Поэтому очень сложно представить, что он может в том или ином виде принять поражение на Украине. Понятно, что это делает ситуацию очень, очень критической", - сказал президент.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, финляндия, россия, саули ниинисте, владимир путин