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Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
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Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:57
2022-09-25T19:36
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с Россией."Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира", - сказал он в интервью телеканалу CNN."Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента (Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Олафа) Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлем", - добавил Ниинистё.Он сказал, что ситуация выглядит особенно сложной, поскольку президент РФ Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением на Украине."Он боец. Поэтому очень сложно представить, что он может в том или ином виде принять поражение на Украине. Понятно, что это делает ситуацию очень, очень критической", - сказал президент.
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в мире, украина, финляндия, россия, саули ниинисте, владимир путин
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Саули Ниинисте, Владимир Путин
17:57 25.09.2022 (обновлено: 19:36 25.09.2022)
 
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине

Президент Финляндии Ниинисте: сейчас мало возможностей для достижения мира на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
 Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с Россией.
"Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
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Он сказал, что ситуация выглядит особенно сложной, поскольку президент РФ Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением на Украине.
"Он боец. Поэтому очень сложно представить, что он может в том или ином виде принять поражение на Украине. Понятно, что это делает ситуацию очень, очень критической", - сказал президент.
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