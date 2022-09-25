https://ria.ru/20220925/ukraina-1819359351.html
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:57
2022-09-25T17:57
2022-09-25T19:36
в мире
украина
финляндия
россия
саули ниинисте
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с Россией."Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира", - сказал он в интервью телеканалу CNN."Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента (Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Олафа) Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлем", - добавил Ниинистё.Он сказал, что ситуация выглядит особенно сложной, поскольку президент РФ Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением на Украине."Он боец. Поэтому очень сложно представить, что он может в том или ином виде принять поражение на Украине. Понятно, что это делает ситуацию очень, очень критической", - сказал президент.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, россия, саули ниинисте, владимир путин
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Саули Ниинисте, Владимир Путин
17:57 25.09.2022 (обновлено: 19:36 25.09.2022)
Президент Финляндии не увидел больших возможностей для мира на Украине
Президент Финляндии Ниинисте: сейчас мало возможностей для достижения мира на Украине
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости.
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил
, что не видит больших возможностей для достижения мира на Украине, но выступает за сохранение каналов для диалога с Россией.
"Должен признать, что сейчас я не вижу больших возможностей для достижения мира", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
"Я человек мира и думаю, что важны любые действия в поисках мира. Именно поэтому я решительно поддерживаю президента (Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Олафа) Шольца в том, чтобы сохранять линию открытой, возможности для обсуждения с Кремлем", - добавил Ниинистё.
Он сказал, что ситуация выглядит особенно сложной, поскольку президент РФ Владимир Путин вряд ли готов смириться с поражением на Украине.
"Он боец. Поэтому очень сложно представить, что он может в том или ином виде принять поражение на Украине. Понятно, что это делает ситуацию очень, очень критической", - сказал президент.