https://ria.ru/20220925/ukraina-1819322668.html
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек - РИА Новости, 25.09.2022
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек
На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:10
2022-09-25T14:10
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:10 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек
Минобороны: за сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли свыше 110 человек