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ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек - РИА Новости, 25.09.2022
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ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек - РИА Новости, 25.09.2022
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек
На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:10
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область , войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область , Войска воздушно-космической обороны
14:10 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
 
ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек

Минобороны: за сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли свыше 110 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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