https://ria.ru/20220925/ukraina-1819322668.html

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек - РИА Новости, 25.09.2022

ВСУ на Николаево-Криворожском направлении потеряли свыше 110 человек

На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:10

2022-09-25T14:10

2022-09-25T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

украина

херсонская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 110 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область , войска воздушно-космической обороны