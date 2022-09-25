https://ria.ru/20220925/ukraina-1819273352.html

В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина

В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина - РИА Новости, 25.09.2022

В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина

Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, пишет Питер Хитченс в статье для Daily Mail. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:29

2022-09-25T09:29

2022-09-25T19:50

в мире

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украина

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, пишет Питер Хитченс в статье для Daily Mail."В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации. По мнению автора, британская политика военной поддержки Киева старая и очень спорная. Но конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне, поэтому, полагает Хитченс, было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина о ядерной угрозе как от блефа."Я просто хотел бы призвать нас, как народ и нацию, начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической", — заключил он. В недавнем обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819257129.html

https://ria.ru/20220923/makron-1818833045.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, украина, нато, россия, великобритания