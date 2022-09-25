https://ria.ru/20220925/ukraina-1819273352.html
В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина
В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина - РИА Новости, 25.09.2022
В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина
Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, пишет Питер Хитченс в статье для Daily Mail. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:29
2022-09-25T09:29
2022-09-25T19:50
в мире
владимир путин
украина
нато
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819285049_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_97b842ee5ce0ec079702b7be0c406627.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, пишет Питер Хитченс в статье для Daily Mail."В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации. По мнению автора, британская политика военной поддержки Киева старая и очень спорная. Но конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне, поэтому, полагает Хитченс, было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина о ядерной угрозе как от блефа."Я просто хотел бы призвать нас, как народ и нацию, начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической", — заключил он. В недавнем обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819257129.html
https://ria.ru/20220923/makron-1818833045.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819285049_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ffef205acb118a478023955cf1c3c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, нато, россия, великобритания
В мире, Владимир Путин, Украина, НАТО, Россия, Великобритания
09:29 25.09.2022 (обновлено: 19:50 25.09.2022)
В Британии призвали пересмотреть подход к Украине после заявления Путина
Daily Mail: после слов Путина о ядерной угрозе нужно скорее завершить конфликт на Украине
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, пишет
Питер Хитченс в статье для Daily Mail.
"В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении?" — говорится в публикации.
По мнению автора, британская политика военной поддержки Киева старая и очень спорная. Но конфликт на Украине уже значительно приблизил мир к реальной ядерной войне, поэтому, полагает Хитченс, было бы крайне глупо отмахиваться от слов Путина о ядерной угрозе как от блефа.
"Я просто хотел бы призвать нас, как народ и нацию, начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической", — заключил он.
В недавнем обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров
, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.