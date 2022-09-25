https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254963.html

Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине

Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2022

Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине

Венесуэла на Генассамблее ООН поддержала предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:33

2022-09-25T01:33

2022-09-25T01:33

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

нарендра моди

антониу гутерриш

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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла на Генассамблее ООН поддержала предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу России и Украины с участием католической церкви, генерального секретаря ООН и премьер-министра Индии.Мексика ранее представила предложение о срочном поиске решения для прекращения боевых действий на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на 5 лет. В правительстве Мексики предложили создать комитет мира, в который при их согласии вошли бы премьер Индии, Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш."Для моей страны, которая никогда не участвовала в международных вооруженных конфликтах, нет другого пути, кроме мира, справедливости, доверия и уважения к международному праву. Поэтому мы поддерживаем предложение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который выступает за создание международной комиссии для содействия суверенному диалогу между Россией и Украиной, и мы в вашем распоряжении, чтобы облегчить его условия", - заявил в ходе 77 сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.В тексте письма президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое зачитал в ООН министр Фариа, боливарианская республика категорически отвергла военные провокации и экономические санкции в отношении России и ее народа."Эти действия не способствуют миру, а разжигают огонь войны", - добавил глава венесуэльской дипломатии.

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254031.html

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818771451.html

венесуэла

мексика

украина

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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, нарендра моди, антониу гутерриш, венесуэла, мексика, украина, оон, генеральная ассамблея оон