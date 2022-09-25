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Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
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Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине
Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине
Венесуэла на Генассамблее ООН поддержала предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T01:33
2022-09-25T01:33
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
нарендра моди
антониу гутерриш
венесуэла
мексика
украина
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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла на Генассамблее ООН поддержала предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу России и Украины с участием католической церкви, генерального секретаря ООН и премьер-министра Индии.Мексика ранее представила предложение о срочном поиске решения для прекращения боевых действий на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на 5 лет. В правительстве Мексики предложили создать комитет мира, в который при их согласии вошли бы премьер Индии, Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш."Для моей страны, которая никогда не участвовала в международных вооруженных конфликтах, нет другого пути, кроме мира, справедливости, доверия и уважения к международному праву. Поэтому мы поддерживаем предложение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который выступает за создание международной комиссии для содействия суверенному диалогу между Россией и Украиной, и мы в вашем распоряжении, чтобы облегчить его условия", - заявил в ходе 77 сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.В тексте письма президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое зачитал в ООН министр Фариа, боливарианская республика категорически отвергла военные провокации и экономические санкции в отношении России и ее народа."Эти действия не способствуют миру, а разжигают огонь войны", - добавил глава венесуэльской дипломатии.
https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254031.html
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, нарендра моди, антониу гутерриш, венесуэла, мексика, украина, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Нарендра Моди, Антониу Гутерриш, Венесуэла, Мексика, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
01:33 25.09.2022
 
Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине

Венесуэла поддержала предложение президента Мексики по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла на Генассамблее ООН поддержала предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу России и Украины с участием католической церкви, генерального секретаря ООН и премьер-министра Индии.
Мексика ранее представила предложение о срочном поиске решения для прекращения боевых действий на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на 5 лет. В правительстве Мексики предложили создать комитет мира, в который при их согласии вошли бы премьер Индии, Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
01:10
Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине
"Для моей страны, которая никогда не участвовала в международных вооруженных конфликтах, нет другого пути, кроме мира, справедливости, доверия и уважения к международному праву. Поэтому мы поддерживаем предложение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который выступает за создание международной комиссии для содействия суверенному диалогу между Россией и Украиной, и мы в вашем распоряжении, чтобы облегчить его условия", - заявил в ходе 77 сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.
В тексте письма президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое зачитал в ООН министр Фариа, боливарианская республика категорически отвергла военные провокации и экономические санкции в отношении России и ее народа.
"Эти действия не способствуют миру, а разжигают огонь войны", - добавил глава венесуэльской дипломатии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 18:49
Страны Запада становятся стороной конфликта на Украине, уверен Лавров
 
В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорНарендра МодиАнтониу ГутерришВенесуэлаМексикаУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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