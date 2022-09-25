Венесуэла поддержала план Мексики по урегулированию конфликта на Украине
Венесуэла поддержала предложение президента Мексики по урегулированию конфликта на Украине
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла на Генассамблее ООН поддержала предложение президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о создании международной комиссии для содействия диалогу России и Украины с участием католической церкви, генерального секретаря ООН и премьер-министра Индии.
Мексика ранее представила предложение о срочном поиске решения для прекращения боевых действий на Украине и установления всеобщего перемирия не менее чем на 5 лет. В правительстве Мексики предложили создать комитет мира, в который при их согласии вошли бы премьер Индии, Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Для моей страны, которая никогда не участвовала в международных вооруженных конфликтах, нет другого пути, кроме мира, справедливости, доверия и уважения к международному праву. Поэтому мы поддерживаем предложение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который выступает за создание международной комиссии для содействия суверенному диалогу между Россией и Украиной, и мы в вашем распоряжении, чтобы облегчить его условия", - заявил в ходе 77 сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа.
В тексте письма президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое зачитал в ООН министр Фариа, боливарианская республика категорически отвергла военные провокации и экономические санкции в отношении России и ее народа.
"Эти действия не способствуют миру, а разжигают огонь войны", - добавил глава венесуэльской дипломатии.
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