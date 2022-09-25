https://ria.ru/20220925/uchastok-1819271569.html
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок - РИА Новости, 25.09.2022
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок
Из-за обстрелов украинских военных один из избирательных участков в Ивановке в Запорожской области пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:16
2022-09-25T09:16
2022-09-25T09:16
в мире
запорожье
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
референдумы на освобожденных территориях
владимир рогов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_9e1a8802001a34625e46a9b55bc9d657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Из-за обстрелов украинских военных один из избирательных участков в Ивановке в Запорожской области пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Из-за массированных обстрелов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение" - написал Рогов в своём Telegram-канале.По его словам, участковая комиссия продолжит там работу в обычном режиме.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220925/evakuatsiya-1819270246.html
запорожье
украина
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818669766_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9ecd35157ffdebdf82d4ad167c0da604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, владимир рогов, россия
В мире, Запорожье, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Рогов, Россия
В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок
Администрация Запорожской области: из-за обстрелов ВСУ эвакуировали избирательный участок