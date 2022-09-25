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В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок - РИА Новости, 25.09.2022

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ эвакуировали избирательный участок

Из-за обстрелов украинских военных один из избирательных участков в Ивановке в Запорожской области пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:16

2022-09-25T09:16

2022-09-25T09:16

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референдумы на освобожденных территориях

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Из-за обстрелов украинских военных один из избирательных участков в Ивановке в Запорожской области пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Из-за массированных обстрелов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение" - написал Рогов в своём Telegram-канале.По его словам, участковая комиссия продолжит там работу в обычном режиме.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220925/evakuatsiya-1819270246.html

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в мире, запорожье, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, референдумы на освобожденных территориях, владимир рогов, россия