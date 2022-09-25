https://ria.ru/20220925/ubiystvo-1819287640.html

На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство

На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство - РИА Новости, 25.09.2022

На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство

Мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:40

2022-09-25T10:40

2022-09-25T12:39

москва

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819286390_0:405:960:945_1920x0_80_0_0_4d1bd1995a01fac4ff175d6fc3c7aa83.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее в столичной прокуратуре информировали, что тела женщины и мужчины найдены около автомобиля на Студенческой улице в Москве."Мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь, находившуюся в автомобиле. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство", — говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, мужчина совершил самоубийство. Также в Telegram-канале столичного СК сообщили, что ранее он угрожал погибшей.Кроме того, в столичном СК уточнили, что мужчине назначат посмертно психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817839873.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)