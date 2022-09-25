10:40 25.09.2022 (обновлено: 12:39 25.09.2022)
На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство
На Студенческой улице на западе Москвы мужчина убил дочь и затем совершил самоубийство
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыНа месте обнаружения тел мужчины и женщины на западе Москвы
На месте обнаружения тел мужчины и женщины на западе Москвы
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в столичной прокуратуре информировали, что тела женщины и мужчины найдены около автомобиля на Студенческой улице в Москве.
"Мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь, находившуюся в автомобиле. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство", — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, мужчина совершил самоубийство. Также в Telegram-канале столичного СК сообщили, что ранее он угрожал погибшей.
Кроме того, в столичном СК уточнили, что мужчине назначат посмертно психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
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