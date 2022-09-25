Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/ubiystvo-1819287640.html
На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство
На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство - РИА Новости, 25.09.2022
На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство
Мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:40
2022-09-25T12:39
москва
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819286390_0:405:960:945_1920x0_80_0_0_4d1bd1995a01fac4ff175d6fc3c7aa83.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее в столичной прокуратуре информировали, что тела женщины и мужчины найдены около автомобиля на Студенческой улице в Москве."Мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь, находившуюся в автомобиле. &lt;...&gt; Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство", — говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, мужчина совершил самоубийство. Также в Telegram-канале столичного СК сообщили, что ранее он угрожал погибшей.Кроме того, в столичном СК уточнили, что мужчине назначат посмертно психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817839873.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819286390_0:409:960:1129_1920x0_80_0_0_d0ee1c6457bd0f7573bba6134c72220c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
10:40 25.09.2022 (обновлено: 12:39 25.09.2022)
 
На западе Москвы мужчина убил дочь и совершил самоубийство

На Студенческой улице на западе Москвы мужчина убил дочь и затем совершил самоубийство

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. МосквыНа месте обнаружения тел мужчины и женщины на западе Москвы
На месте обнаружения тел мужчины и женщины на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
На месте обнаружения тел мужчины и женщины на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Мужчина убил дочь, а затем совершил самоубийство на Студенческой улице на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Ранее в столичной прокуратуре информировали, что тела женщины и мужчины найдены около автомобиля на Студенческой улице в Москве.
"Мужчина 1973 года рождения произвел не менее семи выстрелов из зарегистрированного на него охотничьего ружья в свою дочь, находившуюся в автомобиле. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство", — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, мужчина совершил самоубийство. Также в Telegram-канале столичного СК сообщили, что ранее он угрожал погибшей.
Кроме того, в столичном СК уточнили, что мужчине назначат посмертно психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 13:22
В Красноярском крае в лесу нашли тело подростка с огнестрельным ранением
 
МоскваРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала