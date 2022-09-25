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В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами - РИА Новости, 25.09.2022
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В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами - РИА Новости, 25.09.2022
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами
Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:53
2022-09-25T15:56
луганск
здоровье - общество
харьковская область
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она уточнила, что пока нет точных данных о тяжести состояния раненого, известно, что у него минно-взрывная травма плеча."Сейчас транспортируется после оказания первой помощи, в Луганской республиканской больнице мы ждем его", - сказал Пащенко."У нас в эвакуации как мирных, так и военных с отдаленных мест основную функцию на себя принимают военные медики, они принимают основной удар на себя. Они принимают большую часть раненых и уже мы с ними связываемся. После того, когда они транспортируют пациентов в безопасные условия, мы их забираем и оказываем дальше медицинскую помощь", - сказала Пащенко.
луганск
харьковская область
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луганск, здоровье - общество, харьковская область, луганская народная республика
Луганск, Здоровье - Общество, Харьковская область, Луганская Народная Республика
15:53 25.09.2022 (обновлено: 15:56 25.09.2022)
 
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами

Военные медики эвакуируют в ЛНР из Купянска ребенка с минно-взрывными травмами

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она уточнила, что пока нет точных данных о тяжести состояния раненого, известно, что у него минно-взрывная травма плеча.
"Сейчас транспортируется после оказания первой помощи, в Луганской республиканской больнице мы ждем его", - сказал Пащенко.
"У нас в эвакуации как мирных, так и военных с отдаленных мест основную функцию на себя принимают военные медики, они принимают основной удар на себя. Они принимают большую часть раненых и уже мы с ними связываемся. После того, когда они транспортируют пациентов в безопасные условия, мы их забираем и оказываем дальше медицинскую помощь", - сказала Пащенко.
 
ЛуганскЗдоровье - ОбществоХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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