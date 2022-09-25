https://ria.ru/20220925/travmy-1819340727.html
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами - РИА Новости, 25.09.2022
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами
Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:53
2022-09-25T15:53
2022-09-25T15:56
луганск
здоровье - общество
харьковская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она уточнила, что пока нет точных данных о тяжести состояния раненого, известно, что у него минно-взрывная травма плеча."Сейчас транспортируется после оказания первой помощи, в Луганской республиканской больнице мы ждем его", - сказал Пащенко."У нас в эвакуации как мирных, так и военных с отдаленных мест основную функцию на себя принимают военные медики, они принимают основной удар на себя. Они принимают большую часть раненых и уже мы с ними связываемся. После того, когда они транспортируют пациентов в безопасные условия, мы их забираем и оказываем дальше медицинскую помощь", - сказала Пащенко.
луганск
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, здоровье - общество, харьковская область, луганская народная республика
Луганск, Здоровье - Общество, Харьковская область, Луганская Народная Республика
15:53 25.09.2022 (обновлено: 15:56 25.09.2022)
В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами
Военные медики эвакуируют в ЛНР из Купянска ребенка с минно-взрывными травмами
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Она уточнила, что пока нет точных данных о тяжести состояния раненого, известно, что у него минно-взрывная травма плеча.
"Сейчас транспортируется после оказания первой помощи, в Луганской республиканской больнице мы ждем его", - сказал Пащенко.
"У нас в эвакуации как мирных, так и военных с отдаленных мест основную функцию на себя принимают военные медики, они принимают основной удар на себя. Они принимают большую часть раненых и уже мы с ними связываемся. После того, когда они транспортируют пациентов в безопасные условия, мы их забираем и оказываем дальше медицинскую помощь", - сказала Пащенко.