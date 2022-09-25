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В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами

В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами - РИА Новости, 25.09.2022

В ЛНР из Купянска эвакуируют ребенка с минно-взрывными травмами

Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:53

2022-09-25T15:53

2022-09-25T15:56

луганск

здоровье - общество

харьковская область

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Военные медики эвакуируют в Луганск из Купянска в Харьковской области ребенка с минно-взрывными травмами, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Она уточнила, что пока нет точных данных о тяжести состояния раненого, известно, что у него минно-взрывная травма плеча."Сейчас транспортируется после оказания первой помощи, в Луганской республиканской больнице мы ждем его", - сказал Пащенко."У нас в эвакуации как мирных, так и военных с отдаленных мест основную функцию на себя принимают военные медики, они принимают основной удар на себя. Они принимают большую часть раненых и уже мы с ними связываемся. После того, когда они транспортируют пациентов в безопасные условия, мы их забираем и оказываем дальше медицинскую помощь", - сказала Пащенко.

луганск

харьковская область

луганская народная республика

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луганск, здоровье - общество, харьковская область, луганская народная республика