https://ria.ru/20220925/trass-1819351422.html

Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина

Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина - РИА Новости, 25.09.2022

Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:05

2022-09-25T17:05

2022-09-25T17:14

в мире

великобритания

украина

россия

владимир путин

лиз трасс

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.“Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину”, - сказала Трасс в интервью телеканалу CNN.Она подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж - угроза применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, лиз трасс