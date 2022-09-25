https://ria.ru/20220925/trass-1819351422.html
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина - РИА Новости, 25.09.2022
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:05
2022-09-25T17:05
2022-09-25T17:14
в мире
великобритания
украина
россия
владимир путин
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_dc643c745995297e8e85ed49819acf34.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.“Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину”, - сказала Трасс в интервью телеканалу CNN.Она подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж - угроза применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d7d07a523fbe3baa64ef87c3dac96436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, лиз трасс
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Владимир Путин, Лиз Трасс
17:05 25.09.2022 (обновлено: 17:14 25.09.2022)
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина
Трасс призвала Запад продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину