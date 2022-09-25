Рейтинг@Mail.ru
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/trass-1819351422.html
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина - РИА Новости, 25.09.2022
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:05
2022-09-25T17:14
в мире
великобритания
украина
россия
владимир путин
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_dc643c745995297e8e85ed49819acf34.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.“Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину”, - сказала Трасс в интервью телеканалу CNN.Она подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж - угроза применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814552402_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d7d07a523fbe3baa64ef87c3dac96436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия, владимир путин, лиз трасс
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Владимир Путин, Лиз Трасс
17:05 25.09.2022 (обновлено: 17:14 25.09.2022)
 
Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина

Трасс призвала Запад продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать угрозы президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине.
“Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину”, - сказала Трасс в интервью телеканалу CNN.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
Она подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж - угроза применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Обращение президента России Владимира Путина
22 сентября, 08:00
"Это не блеф": мир прислушался к Путину
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияВладимир ПутинЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала