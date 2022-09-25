https://ria.ru/20220925/terakty-1819306228.html

В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме

В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022

В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме

В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:20

2022-09-25T12:20

2022-09-25T14:02

в мире

донецкая народная республика

украина

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к России, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Там рассказали, что в апреле сотрудники Министерства госбезопасности ДНР задержали жителя города Володарского, бывшего сотрудника СБУ. Он оказался внештатным агентом украинской СВР и дал показания, в том числе о месте расположения штаба СВР в Мариуполе. "В ходе обыска используемой украинской спецслужбой для прикрытия организации "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы. Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/terakt-1819277307.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, референдум в донбассе