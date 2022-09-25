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В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
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В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме
В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:20
2022-09-25T14:02
в мире
донецкая народная республика
украина
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к России, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Там рассказали, что в апреле сотрудники Министерства госбезопасности ДНР задержали жителя города Володарского, бывшего сотрудника СБУ. Он оказался внештатным агентом украинской СВР и дал показания, в том числе о месте расположения штаба СВР в Мариуполе. "В ходе обыска используемой украинской спецслужбой для прикрытия организации "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы. Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220925/terakt-1819277307.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе
12:20 25.09.2022 (обновлено: 14:02 25.09.2022)
 
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме

В ДНР вскрыли агентурную сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме

© Штаб территориальной обороны ДНРМГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума. Кадр из оперативного видео
МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума. Кадр из оперативного видео
© Штаб территориальной обороны ДНР
МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума. Кадр из оперативного видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к России, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
Там рассказали, что в апреле сотрудники Министерства госбезопасности ДНР задержали жителя города Володарского, бывшего сотрудника СБУ. Он оказался внештатным агентом украинской СВР и дал показания, в том числе о месте расположения штаба СВР в Мариуполе.
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Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом
"В ходе обыска используемой украинской спецслужбой для прикрытия организации "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы. Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРеферендум в Донбассе
 
 
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