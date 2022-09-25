12:20 25.09.2022 (обновлено: 14:02 25.09.2022)
В ДНР вскрыли сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме
В ДНР вскрыли агентурную сеть украинской разведки, готовившую теракты на референдуме
© Штаб территориальной обороны ДНРМГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума. Кадр из оперативного видео
МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума. Кадр из оперативного видео
ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о присоединении Донбасса к России, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
Там рассказали, что в апреле сотрудники Министерства госбезопасности ДНР задержали жителя города Володарского, бывшего сотрудника СБУ. Он оказался внештатным агентом украинской СВР и дал показания, в том числе о месте расположения штаба СВР в Мариуполе.
"В ходе обыска используемой украинской спецслужбой для прикрытия организации "Диалог", а также жилья агента были обнаружены секретные документы. Анализ документов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, а также выявить агентурную сеть СВР на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.