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Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом

Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом - РИА Новости, 25.09.2022

Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом

Гостиница в Херсоне, по которой нанесли удар украинские войска, не использовалась в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал, сообщает... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:48

2022-09-25T09:48

2022-09-25T10:56

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херсонская область

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референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Гостиница в Херсоне, по которой нанесли удар украинские войска, не использовалась в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали действия украинских войск терактом."Здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы - мирные и безоружные люди", - говорится в сообщении.Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/obstrel-1819274829.html

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819274001.html

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819281046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе