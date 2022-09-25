https://ria.ru/20220925/terakt-1819277307.html
Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом
Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом - РИА Новости, 25.09.2022
Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом
Гостиница в Херсоне, по которой нанесли удар украинские войска, не использовалась в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал, сообщает... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:48
2022-09-25T09:48
2022-09-25T10:56
в мире
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Гостиница в Херсоне, по которой нанесли удар украинские войска, не использовалась в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали действия украинских войск терактом."Здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы - мирные и безоружные люди", - говорится в сообщении.Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области."Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/obstrel-1819274829.html
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819274001.html
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819281046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
09:48 25.09.2022 (обновлено: 10:56 25.09.2022)
Власти назвали удар ВСУ по гостинице в центре Херсона терактом
ВГА Херсонской области назвала удар украинских военных из HIMARS по гостинице терактом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Гостиница в Херсоне, по которой нанесли удар украинские войска, не использовалась в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли. Власти региона назвали действия украинских войск терактом.
"Здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы - мирные и безоружные люди", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
"Ракетный удар по гостинице - это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России
стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО
, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин
заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей.