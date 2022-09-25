https://ria.ru/20220925/terakt-1819269319.html

В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума

В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума - РИА Новости, 25.09.2022

В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума

Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:52

2022-09-25T08:52

2022-09-25T09:15

в мире

луганская народная республика

украина

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство государственной безопасности ЛНР."Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта", - говорится в заявлении на сайте министерства.Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819269120.html

https://ria.ru/20220924/lnr-1819220871.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, украина, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях