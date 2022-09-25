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В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума - РИА Новости, 25.09.2022
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В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума
В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума - РИА Новости, 25.09.2022
В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума
Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T08:52
2022-09-25T09:15
в мире
луганская народная республика
украина
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство государственной безопасности ЛНР."Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта", - говорится в заявлении на сайте министерства.Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819269120.html
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в мире, луганская народная республика, украина, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
08:52 25.09.2022 (обновлено: 09:15 25.09.2022)
 
В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума

В ЛНР предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами накануне референдума

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство государственной безопасности ЛНР.
"Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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В ЛНР в субботу работают 617 групп для организации референдума, заявил ЦИК
Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 20:03
В ЛНР назвали обстановку на линии соприкосновения напряженной
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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