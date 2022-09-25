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Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий

Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий - РИА Новости, 25.09.2022

Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий

Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова представила кандидатов от нашей страны на российском приеме в РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:45

2022-09-25T18:45

2022-09-25T18:48

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

россия

бэлла черкесова

международный союз электросвязи

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова представила кандидатов от нашей страны на российском приеме в воскресенье в рамках конференции МСЭ в Бухаресте (Румыния).Полномочная конференция Международного союза электросвязи 2022 года проходит в Бухаресте с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года."Администрация связи России на протяжении многих лет сотрудничает с МСЭ, ценит ее безмерный вклад в развитие отрасли. Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", - цитирует Черкесову пресс-служба Минцифры России.По ее словам, одним из российских приоритетов в МСЭ является изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные, а также разработка международных стандартов по данным направлениям."Российская Федерация ведет активную работу по развитию Искусственного интеллекта. Сегодня 40% городских систем и сервисов уже используют алгоритмы Искусственного интеллекта. Кроме того, Москва также стала лучшим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни и заняла третье место среди процветающих городов", - сказала замглавы Минцифры России.Черкесова представила кандидатов на ключевые посты МСЭ от России."На пост Генерального секретаря МСЭ от нашей страны выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова. Он хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: работал во многих международных бизнес-структурах, таких как Хуавей, Нокиа, Эрикссон. В 2018 году в качестве председателя Совета МСЭ беспристрастно и профессионально провел сессию Совета. Его избрание Генеральным секретарем МСЭ будет служить гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно, с учетом интересов всех заинтересованных сторон.Также, мы выдвинули кандидатуру Николая Варламова для переизбрания в состав Радиорегламентарного комитета МСЭ. Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастотного спектра на международном и национальном уровнях. Российский кандидат широко известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ и среди Членов МСЭ", - сообщила Черкесова.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия, бэлла черкесова, международный союз электросвязи