https://ria.ru/20220925/tekhnologii-1819367597.html
Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий
Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий - РИА Новости, 25.09.2022
Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий
Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова представила кандидатов от нашей страны на российском приеме в РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:45
2022-09-25T18:45
2022-09-25T18:48
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
россия
бэлла черкесова
международный союз электросвязи
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова представила кандидатов от нашей страны на российском приеме в воскресенье в рамках конференции МСЭ в Бухаресте (Румыния).Полномочная конференция Международного союза электросвязи 2022 года проходит в Бухаресте с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года."Администрация связи России на протяжении многих лет сотрудничает с МСЭ, ценит ее безмерный вклад в развитие отрасли. Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", - цитирует Черкесову пресс-служба Минцифры России.По ее словам, одним из российских приоритетов в МСЭ является изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные, а также разработка международных стандартов по данным направлениям."Российская Федерация ведет активную работу по развитию Искусственного интеллекта. Сегодня 40% городских систем и сервисов уже используют алгоритмы Искусственного интеллекта. Кроме того, Москва также стала лучшим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни и заняла третье место среди процветающих городов", - сказала замглавы Минцифры России.Черкесова представила кандидатов на ключевые посты МСЭ от России."На пост Генерального секретаря МСЭ от нашей страны выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова. Он хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: работал во многих международных бизнес-структурах, таких как Хуавей, Нокиа, Эрикссон. В 2018 году в качестве председателя Совета МСЭ беспристрастно и профессионально провел сессию Совета. Его избрание Генеральным секретарем МСЭ будет служить гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно, с учетом интересов всех заинтересованных сторон.Также, мы выдвинули кандидатуру Николая Варламова для переизбрания в состав Радиорегламентарного комитета МСЭ. Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастотного спектра на международном и национальном уровнях. Российский кандидат широко известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ и среди Членов МСЭ", - сообщила Черкесова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия, бэлла черкесова, международный союз электросвязи
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Россия, Бэлла Черкесова, Международный союз электросвязи
18:45 25.09.2022 (обновлено: 18:48 25.09.2022)
Черкесова: приоритет РФ в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий
Черкесова: приоритет России в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова представила кандидатов от нашей страны на российском приеме в воскресенье в рамках конференции МСЭ в Бухаресте (Румыния).
Полномочная конференция Международного союза электросвязи 2022 года проходит в Бухаресте с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года.
"Администрация связи России на протяжении многих лет сотрудничает с МСЭ, ценит ее безмерный вклад в развитие отрасли. Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", - цитирует Черкесову пресс-служба Минцифры России.
По ее словам, одним из российских приоритетов в МСЭ является изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные, а также разработка международных стандартов по данным направлениям.
"Российская Федерация ведет активную работу по развитию Искусственного интеллекта. Сегодня 40% городских систем и сервисов уже используют алгоритмы Искусственного интеллекта. Кроме того, Москва также стала лучшим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни и заняла третье место среди процветающих городов", - сказала замглавы Минцифры России.
Черкесова представила кандидатов на ключевые посты МСЭ от России.
"На пост Генерального секретаря МСЭ от нашей страны выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова. Он хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: работал во многих международных бизнес-структурах, таких как Хуавей, Нокиа, Эрикссон. В 2018 году в качестве председателя Совета МСЭ беспристрастно и профессионально провел сессию Совета. Его избрание Генеральным секретарем МСЭ будет служить гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно, с учетом интересов всех заинтересованных сторон.
Также, мы выдвинули кандидатуру Николая Варламова для переизбрания в состав Радиорегламентарного комитета МСЭ. Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастотного спектра на международном и национальном уровнях. Российский кандидат широко известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ и среди Членов МСЭ", - сообщила Черкесова.