https://ria.ru/20220925/teatr-1819331836.html

Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора

Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора - РИА Новости, 25.09.2022

Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора

Коллектив Русского государственного драматического театра имени А. П. Чехова в Кишиневе вышел на протест против решения властей уволить директора Константина... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:10

2022-09-25T15:10

2022-09-25T15:19

культура

молдавия

театр

кишинев

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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Коллектив Русского государственного драматического театра имени А. П. Чехова в Кишиневе вышел на протест против решения властей уволить директора Константина Харета, передает корреспондент РИА Новости."У нас складывается впечатление, что мы кому-то мешаем и кто-то преследует свои интересы. Театр из собственных средств оплачивает коммунальные услуги, ремонтные работы, театральные постановки и гонорары. В апреле Министерство культуры урезало дотацию на 200 тысяч леев (более 10 тысяч долларов. — Прим. ред.). И какие цели преследует министерство? Сделать театр нерентабельным и закрыть? Обезглавить нас в такой нелегкий период?" — говорится в обращении актеров и работников театра к руководству республики.Завтра, 26 сентября, протестующие намерены провести митинг перед зданием Министерства культуры.Как писали молдавские СМИ, Министерство культуры намерено расторгнуть контракт с Харетом с 9 октября. Основанием для этого называется реформа, которая предусматривает назначение руководителей театров и концертных заведений исключительно на конкурсной основе. Однако эту поправку к закону о театрах, цирках и концертных организациях приняли в марте 2021 года, тогда как договор с Харетом был подписан в октябре 2020-го. Глава Минкульта Серджиу Продан заявлял, что уведомление о расторжении контрактов передадут и другим руководителям театров, "которые не прошли конкурс на назначение", но молдавская общественность забила тревогу, обратив внимание на то, что реформа началась именно с русского театра.Константин Харет — народный артист Молдавии. В 2016 году президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798310420.html

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, театр, кишинев