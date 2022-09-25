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Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора - РИА Новости, 25.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220925/teatr-1819331836.html
Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора
Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора - РИА Новости, 25.09.2022
Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора
Коллектив Русского государственного драматического театра имени А. П. Чехова в Кишиневе вышел на протест против решения властей уволить директора Константина... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:10
2022-09-25T15:19
культура
молдавия
театр
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Коллектив Русского государственного драматического театра имени А. П. Чехова в Кишиневе вышел на протест против решения властей уволить директора Константина Харета, передает корреспондент РИА Новости."У нас складывается впечатление, что мы кому-то мешаем и кто-то преследует свои интересы. Театр из собственных средств оплачивает коммунальные услуги, ремонтные работы, театральные постановки и гонорары. В апреле Министерство культуры урезало дотацию на 200 тысяч леев (более 10 тысяч долларов. — Прим. ред.). И какие цели преследует министерство? Сделать театр нерентабельным и закрыть? Обезглавить нас в такой нелегкий период?" — говорится в обращении актеров и работников театра к руководству республики.Завтра, 26 сентября, протестующие намерены провести митинг перед зданием Министерства культуры.Как писали молдавские СМИ, Министерство культуры намерено расторгнуть контракт с Харетом с 9 октября. Основанием для этого называется реформа, которая предусматривает назначение руководителей театров и концертных заведений исключительно на конкурсной основе. Однако эту поправку к закону о театрах, цирках и концертных организациях приняли в марте 2021 года, тогда как договор с Харетом был подписан в октябре 2020-го. Глава Минкульта Серджиу Продан заявлял, что уведомление о расторжении контрактов передадут и другим руководителям театров, "которые не прошли конкурс на назначение", но молдавская общественность забила тревогу, обратив внимание на то, что реформа началась именно с русского театра.Константин Харет — народный артист Молдавии. В 2016 году президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".
https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798310420.html
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молдавия, театр, кишинев
Культура, Молдавия, Театр, Кишинев
15:10 25.09.2022 (обновлено: 15:19 25.09.2022)
 
Коллектив Русского театра в Молдавии протестует против увольнения директора

Коллектив Русского театра в Молдавии вышел на протест против увольнения директора Харета

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкДиректор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова (Кишинёв, Молдавия), народный артист Молдавии Константин Харет
Директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова (Кишинёв, Молдавия), народный артист Молдавии Константин Харет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова (Кишинёв, Молдавия), народный артист Молдавии Константин Харет. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Коллектив Русского государственного драматического театра имени А. П. Чехова в Кишиневе вышел на протест против решения властей уволить директора Константина Харета, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас складывается впечатление, что мы кому-то мешаем и кто-то преследует свои интересы. Театр из собственных средств оплачивает коммунальные услуги, ремонтные работы, театральные постановки и гонорары. В апреле Министерство культуры урезало дотацию на 200 тысяч леев (более 10 тысяч долларов. — Прим. ред.). И какие цели преследует министерство? Сделать театр нерентабельным и закрыть? Обезглавить нас в такой нелегкий период?" — говорится в обращении актеров и работников театра к руководству республики.
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Завтра, 26 сентября, протестующие намерены провести митинг перед зданием Министерства культуры.
Как писали молдавские СМИ, Министерство культуры намерено расторгнуть контракт с Харетом с 9 октября. Основанием для этого называется реформа, которая предусматривает назначение руководителей театров и концертных заведений исключительно на конкурсной основе. Однако эту поправку к закону о театрах, цирках и концертных организациях приняли в марте 2021 года, тогда как договор с Харетом был подписан в октябре 2020-го.
Глава Минкульта Серджиу Продан заявлял, что уведомление о расторжении контрактов передадут и другим руководителям театров, "которые не прошли конкурс на назначение", но молдавская общественность забила тревогу, обратив внимание на то, что реформа началась именно с русского театра.
Константин Харет — народный артист Молдавии. В 2016 году президент России Владимир Путин вручил ему орден Дружбы "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".
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