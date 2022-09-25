https://ria.ru/20220925/tanki-1819362896.html

"Было бы катастрофой". Шольц отказался поставлять танки на Украину

"Было бы катастрофой". Шольц отказался поставлять танки на Украину - РИА Новости, 25.09.2022

"Было бы катастрофой". Шольц отказался поставлять танки на Украину

Берлин не намерен поставлять Киеву танки, поскольку это может стать опасным шагом для дальнейшего развития конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:26

2022-09-25T18:26

2022-09-25T20:08

в мире

олаф шольц

украина

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германия

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Берлин не намерен поставлять Киеву танки, поскольку это может стать опасным шагом для дальнейшего развития конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американскому изданию The New York Times.По мнению Шольца, Германии и так "действительно много делает для Украины".Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия не планирует в одиночку отправлять Украине танки западного образца.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html

https://ria.ru/20220924/gaz-1819116280.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, олаф шольц, украина, нато, германия, кристина ламбрехт, россия