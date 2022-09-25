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Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке
Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке - РИА Новости, 25.09.2022
Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке
Здание детского сада в Кировском районе Донецка пострадало при обстреле со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:59
2022-09-25T07:59
2022-09-25T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Здание детского сада в Кировском районе Донецка пострадало при обстреле со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.Как сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 6:30 ВСУ выпустили по Кировскому району пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы Донецка — с 6:10 до 8:05 по ним выпустили в общей сложности 18 снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
07:59 25.09.2022 (обновлено: 11:24 25.09.2022)
Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания детсада при обстреле со стороны ВСУ