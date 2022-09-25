https://ria.ru/20220925/svo-1819264665.html

Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке

Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке - РИА Новости, 25.09.2022

Обстрел со стороны ВСУ повредил здание детского сада в Донецке

Здание детского сада в Кировском районе Донецка пострадало при обстреле со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:59

2022-09-25T07:59

2022-09-25T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Здание детского сада в Кировском районе Донецка пострадало при обстреле со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.Как сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 6:30 ВСУ выпустили по Кировскому району пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы Донецка — с 6:10 до 8:05 по ним выпустили в общей сложности 18 снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика