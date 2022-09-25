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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:55
2022-09-25T07:55
2022-09-25T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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нато
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка