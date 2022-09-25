https://ria.ru/20220925/svo-1819264541.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:55

2022-09-25T07:55

2022-09-25T07:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато