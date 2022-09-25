https://ria.ru/20220925/svo-1819263325.html

Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:18

2022-09-25T07:18

2022-09-25T07:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк