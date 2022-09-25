https://ria.ru/20220925/svo-1819263325.html
Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:18
2022-09-25T07:18
2022-09-25T07:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 07.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
07:18 25.09.2022 (обновлено: 07:20 25.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк девятью снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов "натовского" калибра