https://ria.ru/20220925/svo-1819263118.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Донецк - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Донецк

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:13

2022-09-25T07:13

2022-09-25T07:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

гольмовский

зайцево

нато

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Зайцево и Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье утром представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 05.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 06.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 06.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Кирово - населенный пункт Зайцево: произведено пять выстрелов из танка", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

гольмовский

зайцево

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в мире, донецк (днр), гольмовский, зайцево, нато