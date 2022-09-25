04:09 25.09.2022 (обновлено: 16:09 25.09.2022)
В Херсонской области обезвредили группу наводчиков СБУ
В Херсонской области российские силовики обезвредили группу наводчиков СБУ
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала — вез обратно", — рассказал он.
Один из задержанных, заместитель директора заповедника Виктор Таранов, признался, что выполнял задания своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко.
"Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ", — сказал Таранов.
По его словам, перевозкой вооруженных людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук.
Российские силовики уже не раз обезвреживали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей корректировщиков артиллерийских ударов ВСУ, изымали оружие и взрывчатку. Действия наводчиков приводят к тому, что украинская армия обстреливает не только российских военных, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные люди, в том числе дети.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. С 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.