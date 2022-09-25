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В Херсонской области обезвредили группу наводчиков СБУ - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области обезвредили группу наводчиков СБУ
В Херсонской области обезвредили группу наводчиков СБУ - РИА Новости, 25.09.2022
В Херсонской области обезвредили группу наводчиков СБУ
В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T04:09
2022-09-25T16:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
служба безопасности украины
безопасность
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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Один из задержанных, заместитель директора заповедника Виктор Таранов, признался, что выполнял задания своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко."Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ", — сказал Таранов.По его словам, перевозкой вооруженных людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук.Российские силовики уже не раз обезвреживали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей корректировщиков артиллерийских ударов ВСУ, изымали оружие и взрывчатку. Действия наводчиков приводят к тому, что украинская армия обстреливает не только российских военных, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные люди, в том числе дети.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. С 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.
https://ria.ru/20220910/zaporozhe-1815817019.html
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"По поручению зятя" – замдиректора заповедника рассказал, почему стал наводчиком СБУ
В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков – егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
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запорожская область, служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Служба безопасности Украины, Безопасность
04:09 25.09.2022 (обновлено: 16:09 25.09.2022)
 
В Херсонской области обезвредили группу наводчиков СБУ

В Херсонской области российские силовики обезвредили группу наводчиков СБУ

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков — егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

"По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала — вез обратно", — рассказал он.

Один из задержанных, заместитель директора заповедника Виктор Таранов, признался, что выполнял задания своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко.
"Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ", — сказал Таранов.
По его словам, перевозкой вооруженных людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук.
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Российские силовики уже не раз обезвреживали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей корректировщиков артиллерийских ударов ВСУ, изымали оружие и взрывчатку. Действия наводчиков приводят к тому, что украинская армия обстреливает не только российских военных, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные люди, в том числе дети.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. С 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.
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