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ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области - РИА Новости, 25.09.2022
ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T00:42
2022-09-25T00:42
2022-09-25T00:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
токмак
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в результате обстрела здание складов полностью уничтожено.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, токмак, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Токмак, Россия
00:42 25.09.2022 (обновлено: 00:48 25.09.2022)
ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области
Член ГСА Запорожской области Рогов: ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в пригороде Токмака