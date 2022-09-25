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ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области - РИА Новости, 25.09.2022

ВСУ нанесли удар по зернохранилищу в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:42

2022-09-25T00:42

2022-09-25T00:48

специальная военная операция на украине

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запорожская область

владимир рогов

токмак

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, в результате обстрела здание складов полностью уничтожено.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержат один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

токмак

россия

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в мире, запорожская область, владимир рогов, токмак, россия